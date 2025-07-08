Attica Group: Υπερδιπλασίασε τον αριθμό των εκπτωτικών εισιτηρίων για την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων

O Όμιλος Attica σημειώνει σε ανακοίνωσή του πως οι αρχές της Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιχειρηματική στρατηγική και δραστηριότητα του Ομίλου, για την επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων και τη δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ισχυρή αυτή δέσμευση αποτυπώνεται σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας της Attica Group με σταθερά, υψηλές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες ESG όπως αποτυπώνεται στον 16ο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και αφορά στο έτος 2024.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Οι υψηλές επιδόσεις του Ομίλου και η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της στρατηγικής Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιβεβαιώθηκαν για 2η συνεχή χρονιά, το 2024, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οίκου Standard & Poor’s Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), ο οποίος κατατάσσει την Attica Group στο 23% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως, του ευρύτερου κλάδου Transportation and Transportation Infrastructure. Παράλληλα, βελτιώθηκε η αξιολόγηση του S&P ESG Score κατά 19,4% σε σχέση με το 2023, αναδεικνύοντας την δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση και συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Όπως αποτυπώνεται στον 16ο Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, στον τομέα «Περιβάλλον», σταθερή προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του στόλου και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε στεριά και θάλασσα. Πιστός στη δέσμευση για μείωση των εκπομπών άνθρακα ανά μίλι κατά 14% έως το 2030 συγκριτικά με το 2019, όπως ορίζει ο Οδικός Χάρτης Αποανθρακοποίησης που σχεδίασε και υλοποιεί από το 2022, ο Όμιλος Attica παραμένει συνεπής με την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων, μέσα από την υλοποίηση πολυεπίπεδης στρατηγικής.

Το 2024, ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δημοσιοποίησε εκτεταμένη Μελέτη Κλιματικής Αλλαγής στις Οικονομικές Καταστάσεις 2024, βάσει της οποίας σχεδιάστηκε η αντίστοιχη πολιτική, με βασική επιδίωξη την ενεργή συμβολή στη μείωση ή/και εξάλειψη των επιπτώσεων της κλιματικής επίδρασης. Για τη μελέτη ελήφθησαν, για πρώτη φορά, υπόψη σενάρια βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα (με αύξηση της μέσης θερμοκρασίας παγκοσμίως κατά 1,5°C, 2°C και 3°C) προκειμένου να αξιολογηθούν μελλοντικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες.

Ισχυρό είναι το αποτύπωμα και στον τομέα «Κοινωνία», καθώς η οικονομική αξία που διένειμε συνολικά ο Όμιλος για εργαζόμενους, φόρους, παρόχους κεφαλαίου, πράκτορες, προμηθευτές, κοινωνία και επενδύσεις ανήλθε σε 974,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 43,2% σε σχέση με το 2023.

Με σεβασμό προς το επιβατικό κοινό και το σημαντικό έργο της συνδεσιμότητας που επιτελεί, υπερδιπλασίασε τον αριθμό των εκπτωτικών εισιτηρίων που προσφέρονται για την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων (ενδεικτικά Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, αθλητικά/πολιτιστικά σωματεία κλπ.) από 120.000 εισιτήρια το 2023, σε 320.000 το 2024 (αύξηση 163%), με την αντίστοιχη αξία των εκπτώσεων να αυξάνεται από 3,3 εκατ. ευρώ το 2023, σε 7,7 εκατ. ευρώ το 2024. Συνολικά η αξία της κοινωνικής συνεισφοράς ανήλθε σε 8 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διευρυμένου εμπορικού και κοινωνικού προγράμματος προσφορών και εκπτώσεων που υλοποιεί ο Όμιλος, το 2024, περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια επιβάτες επωφελήθηκαν εκπτώσεων με συνολική αξία που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική προτεραιότητα για την Attica Group, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη Ελλήνων ναυτικών και απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, είναι η διαρκής εξέλιξη των ανθρώπων του Ομίλου. Το 2024, μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ολοκληρώθηκαν περισσότερες από 14.000 ώρες εκπαίδευσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης διευρυμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ο Όμιλος Attica υλοποίησε ή υποστήριξε δράσεις και κοινωνικά προγράμματα στο 100% των νησιών όπου δραστηριοποιείται, συμβάλλοντας στην βελτίωση της καθημερινότητας των νησιωτών μας. Το δε σύνολο των ωφελούμενων, υπερτριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2023.

Στον πυλώνα της «Εταιρικής Διακυβέρνησης», ο Όμιλος Attica, πιστός στη δέσμευσή του για διαφάνεια και λογοδοσία, συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και υιοθετεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα ενώ έχει αυξήσει τον αριθμό των σχετικών δεικτών που δημοσιοποιεί κατά 91%, σε σχέση με 2018.

Μπορείτε να βρείτε τον Απολογισμό Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης εδώ και τη σύνοψη εδώ.