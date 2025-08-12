Η ΕΛΙΜΕ αναβαθμίζει την Υπηρεσία Helpdesk προς τα μέλη της

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), συνεχίζοντας την δέσμευσή της για υποστήριξη των μελών της σε θέματα εύρυθμης λειτουργίας τους προς αναβάθμιση του εθνικού λιμενικού συστήματος, ανακοινώνει τον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας Helpdesk, η οποία πλέον θα είναι διαθέσιμη και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.elime.gr.

Στην νέα αναβαθμισμένη έκδοση της υπηρεσίας δομείται και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα Λιμενικά Ταμεία, ενώ στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης, η ΕΛΙΜΕ σχεδιάζει την ενσωμάτωση δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η αναζήτηση πληροφοριών και η ταχεία εξυπηρέτηση των μελών της.

Με την αναβάθμιση αυτή, το Helpdesk εξελίσσεται σε κεντρικό σημείο αναφοράς για την καθημερινή λειτουργία αλλά και την στρατηγική ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων, ώστε να ενισχύεται η συνεργασία και η ενοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα προσφέρονται βέλτιστες πρακτικές, προτάσεις για την οργάνωση λειτουργικών διαδικασιών και διευκρινίσεις σε επιχειρησιακά ζητήματα, συμβάλλοντας στην ομοιομορφία, την αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια της λειτουργίας των λιμένων-μελών.

Η υπηρεσία Helpdesk, που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2024, έχει καθιερωθεί ως πολύτιμο εργαλείο για τα μέλη της ΕΛΙΜΕ, παρέχοντας άμεση και τεκμηριωμένη υποστήριξη σε θέματα που αφορούν:

την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου,

την ερμηνεία νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων,

την διοικητική διαχείριση, παραχωρήσεις, αδειοδοτήσεις κ.λπ.

Μέσω και της ιστοσελίδας της ΕΛΙΜΕ, τα μέλη θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αιτήματα εξασφαλίζοντας ακόμη πιο εύκολη και άμεση επικοινωνία. Κάθε αίτημα λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς και εξετάζεται με προτεραιότητα, ενώ για σύνθετες περιπτώσεις παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη.

Η ΕΛΙΜΕ προσδοκά την αύξηση των μελών της ώστε όλα τα λιμάνια της χώρας να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Helpdesk.