Είναι πολλά τα λεφτά! 25 εκατομμύρια ευρώ κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ απόψε στις 22:00
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:09 - 12 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ποσό που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στην ιστορία του παιχνιδιού, κληρώνει απόψε το ΤΖΟΚΕΡ, με το τζακ ποτ να έχει φτάσει το επικό ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ, έπειτα από 43 κληρώσεις, όπου δεν έχει αναδειχτεί νικητής.  

Το ενδιαφέρον για το επικό έπαθλο του ΤΖΟΚΕΡ είναι εμφανές στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τα οποία επισκέπτεται πλήθος παικτών για να καταθέσουν τα δελτία τους. «Παρά το καλοκαιρινό κλίμα και το γεγονός ότι πολύς κόσμος λείπει για διακοπές, η κίνηση παραμένει έντονη στο κατάστημά μας, καθώς το εντυπωσιακό έπαθλο των 25 εκατομμυρίων ευρώ μαγνητίζει το ενδιαφέρον του κόσμου», σημειώνει η Εύη Ζάρρα, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην Καρδίτσα.

Εύη Ζάρρα, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στην Καρδίτσα

Συμμετοχή στη κλήρωση μέσω ομαδικών δελτίων

Με το έπαθλο των 25 εκατομμυρίων ως στόχο, πολλοί επιλέγουν τα ομαδικά δελτία για να συμμετάσχουν στην κλήρωση, τα οποία μπορεί κανείς να βρει, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ, όσο και μέσω διαδικτύου.

«Οι παίκτες έχουν πλέον εξοικειωθεί με τα ομαδικά δελτία και, ειδικά στα πολύ υψηλά τζακ ποτ, πολλοί τα επιλέγουν. Με αυτόν τον τρόπο μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση και αυξάνουν τις πιθανότητες να κερδίσουν. Στα πρακτορεία ΟΠΑΠ διατίθενται έτοιμα, προσυμπληρωμένα ομαδικά δελτία με περισσότερες επιλογές αριθμών. Μάλιστα, αρκετοί παίκτες έρχονται με φίλους και καταθέτουν δελτία με αριθμούς που έχουν διαλέξει οι ίδιοι», τονίζει η κα. Ζάρρα.

Τυχερά 5άρια στη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού

Εκτός από το γιγαντιαίο τζακ ποτ των 25 εκατ. ευρώ, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ διεκδικούν σταθερά και τα έπαθλα της δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι παίκτες που μαντεύουν σωστά 5 αριθμούς κερδίζουν έπαθλα των 100.000 ευρώ.

Η κλήρωση για το mega τζακ ποτ θα πραγματοποιηθεί απόψε, στις 22:00, και όσοι επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

