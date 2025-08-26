Σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων στην Ελασσόνα αύριο (27/8) με πρωτοβουλία ΥΠΑΑΤ

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, ανώτατα στελέχη του ΥΠΑΑΤ και εξειδικευμένοι επιστήμονες. Έχουν, επίσης, προσκληθεί εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών οργανώσεων της Θεσσαλίας, κτηνοτρόφοι και τοπικοί φορείς.
Σκοπός της σύσκεψης είναι η άμεση ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των συλλογικών τους φορέων για την ακριβή εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:
- Καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.
- Συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων και σημείων μετακίνησης ζώων.
- Αυστηρή εφαρμογή των ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως ορίζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
- Συνεχή συντονισμό με τις Περιφέρειες και τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές για ενιαία και αποτελεσματική δράση.