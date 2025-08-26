Σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων στην Ελασσόνα αύριο (27/8) με πρωτοβουλία ΥΠΑΑΤ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, συγκαλεί αύριο, Τετάρτη 27 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, ενημερωτική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων, στην αίθουσα «Δημάρχου Β. Φαρμάκη» στην Ελασσόνα.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, ανώτατα στελέχη του ΥΠΑΑΤ και εξειδικευμένοι επιστήμονες. Έχουν, επίσης, προσκληθεί εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών οργανώσεων της Θεσσαλίας, κτηνοτρόφοι και τοπικοί φορείς.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η άμεση ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των συλλογικών τους φορέων για την ακριβή εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν: