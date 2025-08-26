ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων στην Ελασσόνα αύριο (27/8) με πρωτοβουλία ΥΠΑΑΤ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:41 - 26 Αυγ 2025

Σύσκεψη για την ευλογιά των προβάτων στην Ελασσόνα αύριο (27/8) με πρωτοβουλία ΥΠΑΑΤ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, συγκαλεί αύριο, Τετάρτη 27 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, ενημερωτική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων, στην αίθουσα «Δημάρχου Β. Φαρμάκη» στην Ελασσόνα.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, ανώτατα στελέχη του ΥΠΑΑΤ και εξειδικευμένοι επιστήμονες. Έχουν, επίσης, προσκληθεί εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών οργανώσεων της Θεσσαλίας, κτηνοτρόφοι και τοπικοί φορείς.

Σκοπός της σύσκεψης είναι η άμεση ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των συλλογικών τους φορέων για την ακριβή εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης.
  • Συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων και σημείων μετακίνησης ζώων.
  • Αυστηρή εφαρμογή των ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως ορίζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
  • Συνεχή συντονισμό με τις Περιφέρειες και τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές για ενιαία και αποτελεσματική δράση.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλεύρης: Οι ΜΚΟ δεν χαράσσουν πολιτική - Έλεγχοι σε όσες προωθούν ατζέντα ανοιχτών συνόρων
Πολιτική

Πλεύρης: Οι ΜΚΟ δεν χαράσσουν πολιτική - Έλεγχοι σε όσες προωθούν ατζέντα ανοιχτών συνόρων

Το νέο βήμα συγκέντρωσης στα τρόφιμα και οι «καταλύτες» αλλαγών
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Το νέο βήμα συγκέντρωσης στα τρόφιμα και οι «καταλύτες» αλλαγών

Κλάδος Φιλοξενίας και Τουρισμού: Το 56% των εργαζομένων θεωρεί το οικονομικό μπόνους ένδειξη εκτίμησης
Εργασιακά

Κλάδος Φιλοξενίας και Τουρισμού: Το 56% των εργαζομένων θεωρεί το οικονομικό μπόνους ένδειξη εκτίμησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η εφαρμογή για υποβολή αίτησης μηδικής (de ninimis) λόγω ευλογιάς

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για τον χωροταξικό σχεδιασμό στις υδατοκαλλιέργειες

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:15

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Εργασιακά
13/06/2026 - 12:07

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:48

Φωτιά σε δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:35

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:18

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:02

Μικροδάνεια: Πώς μία επαναστατική τραπεζική ιδέα έγινε «παγίδα»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:30

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:10

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Επιχειρήσεις
13/06/2026 - 10:03

Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Ειδήσεις
13/06/2026 - 09:15

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 08:09

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla

Magazino
13/06/2026 - 07:10

Δήμος Πειραιά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ημέρες θάλασσας 2026»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 01:00

Λήξη συναγερμού για το Blue Star 2 - Ολοκληρώθηκε η έρευνα

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ