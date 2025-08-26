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Κλάδος Φιλοξενίας και Τουρισμού: Το 56% των εργαζομένων θεωρεί το οικονομικό μπόνους ένδειξη εκτίμησης
Εργασιακά
11:30 - 26 Αυγ 2025

Κλάδος Φιλοξενίας και Τουρισμού: Το 56% των εργαζομένων θεωρεί το οικονομικό μπόνους ένδειξη εκτίμησης

Reporter.gr Newsroom
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Μία έρευνα του kariera.gr μέσω LinkedIn σε επαγγελματίες του κλάδου Φιλοξενίας και Τουρισμού δείχνει ότι το 56% των εργαζομένων θεωρεί το οικονομικό μπόνους ένδειξη εκτίμησης από τον εργοδότη. Στόχος της μελέτης ήταν να αναδειχθούν οι παράγοντες που καθιστούν ένα εργασιακό περιβάλλον ελκυστικό, οι μορφές επιβράβευσης που εκτιμούν οι εργαζόμενοι, ο βαθμός αναγνώρισης της δουλειάς τους και οι επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

Όσον αφορά στο ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, προτεραιότητα δίνεται στο θετικό και υποστηρικτικό κλίμα (42%) και στην αναγνώριση της δουλειάς και της αφοσίωσης (36%). Οι ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης συγκεντρώνουν 15%, ενώ η σύνδεση με την ομάδα μόλις 8%.

Σχετικά με τις μορφές επιβράβευσης, το 38% θεωρεί σημαντικότερο μπόνους την πλήρη διατροφή και διαμονή, ενώ η εκπαίδευση και η επαγγελματική εξέλιξη ακολουθούν με 24%. Επιπλέον ημέρες άδειας προτιμά το 21% και η ιδιωτική ασφάλιση υγείας το 16%.

Στην ερώτηση για το τι θα τους έκανε να νιώσουν πραγματική εκτίμηση, το 56% απάντησε οικονομικό μπόνους ή δώρο, το 22% περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης και το 20% εμπιστοσύνη και αυτονομία. Μόλις το 3% θεωρεί αρκετό ένα δημόσιο «ευχαριστώ».

Όσον αφορά στις φιλοδοξίες τους, το 27% θέλει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, το 25% επιδιώκει διεθνές εργασιακό περιβάλλον, άλλο 25% στοχεύει σε ηγετική θέση, ενώ το 24% επιθυμεί να γίνει expert σε έναν τομέα.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι ο κλάδος της Φιλοξενίας και Τουρισμού χρειάζεται να επενδύσει περισσότερο στην αναγνώριση, την εκπαίδευση και τις παροχές, προκειμένου να παραμείνει ελκυστικός και να στηρίξει τις φιλοδοξίες των εργαζομένων του.

«Όταν οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία της χώρας μιλούν, οφείλουμε να τους ακούμε με προσοχή. Η πρόσφατη έρευνα του kariera.gr αναδεικνύει τι έχει πραγματικά σημασία και πού χρειάζεται να εστιάσουν οι εργοδότες στη Φιλοξενία, ώστε ο κλάδος να παραμείνει βιώσιμος και να αναπτυχθεί», επισημαίνει ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Business Operations του kariera.gr.

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