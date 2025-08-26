Πλεύρης: Οι ΜΚΟ δεν χαράσσουν πολιτική - Έλεγχοι σε όσες προωθούν ατζέντα ανοιχτών συνόρων

Για τον ρόλο των ΜΚΟ στο μεταναστευτικό και την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η χάραξη μεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης και όχι των ΜΚΟ.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε πως το υπουργείο συνεργάζεται με πολλές και μεγάλες ΜΚΟ, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξουν δύο τύποι ελέγχου για τις οργανώσεις αυτές: «Ο πρώτος είναι διαχειριστικός. Τα χρήματα που δίνει το υπουργείο θα ελέγχονται πιο στοχευμένα, πέρα από τους τακτικούς ελέγχους. Το βασικό, όμως, είναι ότι οι ΜΚΟ δεν μπορούν να χαράσσουν πολιτική, αυτή είναι ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία έχει στόχο τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εξήγησε ότι αν μια ΜΚΟ επιδιώκει να επιβάλει πολιτική "ανοιχτών συνόρων" ή συνεργάζεται με δίκτυα διακίνησης μεταναστών στο όνομα της ελεύθερης μετακίνησης, θα τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο.

«Δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε τις ΜΚΟ – υπάρχουν πολλές που είναι βασικοί μας συνεργάτες. Όμως, κάποιες πρέπει να δικαιολογήσουν με διαφάνεια πού πηγαίνουν τα χρήματα που λαμβάνουν, χρήματα του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούμενου», πρόσθεσε.

Ο κ. Πλεύρης αναρωτήθηκε, επίσης, γιατί συγκεκριμένες ΜΚΟ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν τόσο έντονα στην πρόθεση της κυβέρνησης για διαχειριστικούς ελέγχους.

Το νέο νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι αύριο κατατίθεται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση, το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα.

Βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

Ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής στη χώρα μετά από απόρριψη αιτήματος ασύλου.

Ποινή φυλάκισης έως και 5 έτη για τους παραμένοντες χωρίς δικαίωμα.

Επιλογή μεταξύ ποινής ή οικειοθελούς αποχώρησης από τη χώρα.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Άσυλο μόνο σε όσους το δικαιούνται, και επιστροφή όλων των υπολοίπων. Θέλουμε απόλυτο έλεγχο των μεταναστευτικών ροών», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα για ποινικές πολιτικές

Ο Θάνος Πλεύρης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του σε ζητήματα εγκληματικότητας και ποινικού δικαίου, τονίζοντας ότι: «Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίστηκε από δύο καταστροφικές αλλαγές: Ο νόμος Παρασκευόπουλου, που άνοιξε τις φυλακές για σκληρούς εγκληματίες, επιτρέποντας αποφυλακίσεις στο 1/5 της ποινής, και η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα λίγο πριν τις εκλογές, που μείωσε ποινές ακόμα και για εγκλήματα όπως ο βιασμός και η ανθρωποκτονία».

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως:

Η ποινή για βιασμό μειώθηκε από ισόβια ή 20 χρόνια σε 10-15 έτη.

Η ανθρωποκτονία έπαψε να έχει ως μοναδική ποινή τα ισόβια.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και αν αυτή ανησυχεί την κυβέρνηση είπε ότι «δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία. Θα αφορά τις συνθήκες που υπάρχουν σε ένα κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ προφανώς γιατί είναι όμοροι χώροι το οποίο παρακολουθούμε. Αυτή τη στιγμή φαίνονται ότι αυτά τα κόμματα βρίσκονται σε διαδικασία ζυμώσεων για αρκετό χρονικό διάστημα».