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Ίδρυμα Ευγενίδου- ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: Υποτροφίες σε σπουδαστές των αγροτικών ΣΑΕΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:28 - 22 Σεπ 2025

Ίδρυμα Ευγενίδου- ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: Υποτροφίες σε σπουδαστές των αγροτικών ΣΑΕΚ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ίδρυμα Ευγενίδου ανακοίνωσε την προκήρυξη τεσσάρων (4) νέων υποτροφιών για το Εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, ειδικά σχεδιασμένων για καταρτιζόμενους των ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με ξεχωριστή σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ιδρύματος που παρέχονται υποτροφίες στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η νέα αυτή δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) που υπεγράφη πρόσφατα ανάμεσα στο Ίδρυμα Ευγενίδου και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ενίσχυση της νέας γενιάς επαγγελματιών του αγροτικού τομέα και την προώθηση της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική γεωργία.

Οι υποτροφίες αυτές έχουν ως στόχο να στηρίξουν νέους και νέες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να απομακρυνθούν από τον τόπο εργασίας τους για να σπουδάσουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να αποτελέσουν δυναμικό στήριγμα για τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

Οι τέσσερις υποτροφίες αφορούν:

1. Μία (1) υποτροφία, ύψους 6.000€, σε νεοεισαχθέντα καταρτιζόμενο/η της ειδικότητας «Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό Κάλυψη»
2. Μία (1) υποτροφία, ύψους 6.000€, σε νεοεισαχθέντα καταρτιζόμενο/η της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων»
3. Μία (1) υποτροφία, ύψους 3.000€, σε καταρτιζόμενο/η της ειδικότητας «Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό Κάλυψη», για την κάλυψη δαπανών πρακτικής άσκησης
4. Μία (1) υποτροφία, ύψους 3.000€, σε καταρτιζόμενο/η της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων», για την κάλυψη δαπανών πρακτικής άσκησης

Πέραν των υποτροφιών, προγραμματίζεται εντός του μηνός Νοεμβρίου του 2025 η υλοποίηση δύο πιλοτικών ταχύρρυθμων προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης, για τους απασχολούμενους/ες στον

πρωτογενή τομέα, διάρκειας 25 ωρών (5 ημέρες × 5 ώρες) με συμμετοχή έως 25 καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα:

• Πρόγραμμα εξειδίκευσης Τεχνικών θερμοκηπίων με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όσων απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην ΠΕ Μεσσηνίας.

Παράλληλα, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί και Πρόγραμμα εξειδίκευσης σε θέματα Βιοασφάλειας και εφαρμογής κατάλληλων πρακτικών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης των κτηνοτρόφων για τις αρχές βιοασφάλειας και στην προστασία της αγροτικής παραγωγής. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην ΠΕ Έβρου.

Η υλοποίηση των δράσεων συνδέεται τόσο με τις τρέχουσες εθνικές πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων, όσο και με την ανάγκη εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων στη διαχείριση επιζωοτιών μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που εμφανίστηκαν στη χώρα μας.
Μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων θα χορηγηθεί σχετικήβεβαίωση παρακολούθησης.

Πριν την υλοποίηση των προγραμμάτων θα λάβει χώρα εξειδικευμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης των εκπαιδευτών που θα συμμετέχουν στις ανωτέρω δράσεις, από εγνωσμένου κύρους επιστήμονες των δύο φορέων, οι οποίοι θα εστιάσουν τόσο σε τεχνικά θέματα, όσο και σε θέματα που σχετίζονται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και επικοινωνίας.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου θέτει υψηλά στις προτεραιότητές του την ενίσχυση περιοχών με ιδιαίτερη στρατηγική και κοινωνική σημασία,όπως ο Έβρος, συνεχίζοντας την ενεργή συμβολή του στον εθνικό διάλογο για την κλιματική βιωσιμότητα και την αγροτική ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή συνέργεια συνδυάζει την τεχνογνωσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στον αγροδιατροφικό τομέα με τη μακρά εμπειρία του Ιδρύματος Ευγενίδου στην τεχνική και επιστημονική εκπαίδευση, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας νέας εκπαιδευτικής κουλτούρας για την ελληνική ύπαιθρο.

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