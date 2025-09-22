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Κρήτη: Στο «κόκκινο» το μεταναστευτικό με αυξημένες ροές από Βόρεια Αφρική - Ανησυχία τοπικών αρχών
Πολιτική
13:10 - 22 Σεπ 2025

Κρήτη: Στο «κόκκινο» το μεταναστευτικό με αυξημένες ροές από Βόρεια Αφρική - Ανησυχία τοπικών αρχών

Reporter.gr Newsroom
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Η Κρήτη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του μεταναστευτικού ζητήματος, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται εκρηκτική άνοδος ροών από τη Βόρεια Αφρική. Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην τοπική κοινωνία.

Το γεωγραφικό βάρος πέφτει κυρίως στην Αγυιά Χανίων, όπου σε εκθεσιακό κέντρο που χρησιμοποιείται ως χώρος προσωρινής υποδοχής φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή περίπου 1.100 άτομα. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι οι εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες, καθώς δεν πληρούνται βασικές υγειονομικές προϋποθέσεις, ενώ παρατηρούνται και εντάσεις μεταξύ των προσφύγων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, απέστειλε υπόμνημα στα αρμόδια υπουργεία ζητώντας την άμεση αποδέσμευση του χώρου, επισημαίνοντας ότι η συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανθρώπων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

Την ίδια ώρα, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η τροπολογία Πλεύρη, η οποία «παγώνει» τη διαδικασία ασύλου και εκπνέει στις 10 Οκτωβρίου. Παρά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, των ΜΚΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο λειτούργησε αποτρεπτικά, χωρίς να αποκλείεται η παράτασή του.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, μεγάλο μέρος των αφιχθέντων προέρχεται από την Αίγυπτο –χωρίς να δικαιούται άσυλο– ενώ αρκετοί πρόσφυγες καταφθάνουν και από το εμπόλεμο Σουδάν.

Παρά τις αυξημένες ροές, η κυβέρνηση επιμένει ότι η Κρήτη δεν έχει «βουλιάξει» από μετανάστες. Όπως σημείωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ότι η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη, αν και οι πιέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι εμφανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 27.000 αιτήσεις ασύλου παραμένουν σε εκκρεμότητα. Με βάση τον πρόσφατο νόμο που προώθησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η απόρριψη αυτών των αιτήσεων συνεπάγεται ποινή φυλάκισης για τους αιτούντες — ένα μέτρο που όμως προσκρούει σε μια βασική πραγματικότητα: δεν υπάρχουν οι υποδομές για να φιλοξενηθεί ένας τόσο μεγάλος αριθμός κρατουμένων.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει ξεκάθαρα τα όρια του νομοθετικού πλαισίου, εγείροντας ερωτήματα για τη ρεαλιστικότητα και τη σκοπιμότητα της εφαρμογής του. Μένει να φανεί αν η κυβέρνηση θα επιμείνει σε αυτή τη σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, η οποία φαίνεται πως είχε εξαρχής κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα, με στόχο να αναχαιτίσει τη διαρροή ψηφοφόρων προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος.

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