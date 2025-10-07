ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ελλάδα στη MED9: Η μεσογειακή γεωργία χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ανθεκτικότητας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:15 - 07 Οκτ 2025

Ελλάδα στη MED9: Η μεσογειακή γεωργία χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ανθεκτικότητας

Reporter.gr Newsroom
Η Ελλάδα συμμετείχε στην Άτυπη Συνάντηση υπουργών Γεωργίας των MED9, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025 στο Πορτορόζ της Σλοβενίας, με εκπροσώπους από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρο, Μάλτα, Κροατία και Σλοβενία.

Το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες και στη διαμόρφωση της Κοινής Διακήρυξης των MED9 για την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων στον πρωτογενή τομέα και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η Διακήρυξη αναγνωρίζει ότι η Μεσόγειος αποτελεί ένα από τα παγκόσμια «hotspots» της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζοντας ήδη:

  • επαναλαμβανόμενες και παρατεταμένες ξηρασίες,
  • έλλειψη νερού, καύσωνες, πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις,
  • πυρκαγιές και νέες φυτικές και ζωικές ασθένειες.

Οι υπουργοί και εκπρόσωποι των MED9 τόνισαν ότι οι ζημιές απειλούν το εισόδημα των παραγωγών, τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών, ενώ οι υπάρχουσες πολιτικές δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι MED9 ζητούν:

  • Νέο, ενισχυμένο και ευέλικτο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων στον πρωτογενή τομέα.
  • Ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφάλισης και αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Βελτίωση της αξιοποίησης των εργαλείων της ΚΑΠ μετά το 2027 για πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • Μετάβαση από ad hoc αποζημιώσεις σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές βιωσιμότητας των γεωργικών συστημάτων.
  • Κοινή πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών.

Ο κ. Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η μεσογειακή γεωργία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης και χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας.

Η Ελλάδα στηρίζει τις πρωτοβουλίες για έναν ενιαίο, δίκαιο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στην πραγματική στήριξη των παραγωγών, την πρόληψη, την καινοτομία και τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.

Προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε αποτελεσματικά τους αγρότες, ενισχύοντας την πρόληψη, τον σχεδιασμό και τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής μέσω στοχευμένων και ευέλικτων εργαλείων διαχείρισης των κινδύνων της κλιματικής κρίσης.

Αυτό απαιτεί συνεργασία, συνέργειες και ισχυρή ευρωπαϊκή δράση που να εγγυάται ότι κανένας αγρότης δεν θα μένει απροστάτευτος».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 14:29
