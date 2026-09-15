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ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 19,4% στις κενές θέσεις εργασίας το β&#039; τρίμηνο
Εργασιακά
12:26 - 15 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 19,4% στις κενές θέσεις εργασίας το β' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Β΄ τρίμηνο 2026.

Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Β’ τρίμηνο 2026 παρουσιάζει αύξηση κατά 19,4% σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο 2025 (46.368 και 38.834 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 34,1% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β’ τριμήνου έτους 2025 προς το Β’ τρίμηνο 2024.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη του αριθμού των Κενών Θέσεων Εργασίας από το Α’ τρίμηνο του 2010 έως και το Β’ τρίμηνο του 2026.

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή για κάθε τρίμηνο της περιόδου 2010-2026, ενώ στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι Κενές Θέσεις Εργασίας και η ετήσια μεταβολή μόνο για το Β’ τρίμηνο των ετών 2010-2026.

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