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Μείωση 8% στις εκροές σε γεωργία και κτηνοτροφία – Άνοδος του κόστους παραγωγής
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:32 - 15 Σεπ 2026

Μείωση 8% στις εκροές σε γεωργία και κτηνοτροφία – Άνοδος του κόστους παραγωγής

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση της τάξης του 8,4% παρουσίασε ο δείκτης εισροών – εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη τον ίδιο μήνα πέρσι, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (Τρίτη, 15/9) η ΕΛΣΤΑΤ.  

Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 1,4%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,4%, τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, προκύπτει: α) από τη μείωση κατά 9,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως από τη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 3,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε μείωση 6,1%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,7%, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2025 με τον Ιούλιο 2024 (Πίνακας 4, Γράφημα 1). Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,7%, τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

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Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Ο Μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 12:34
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