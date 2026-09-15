Μείωση 8% στις εκροές σε γεωργία και κτηνοτροφία – Άνοδος του κόστους παραγωγής

Μείωση της τάξης του 8,4% παρουσίασε ο δείκτης εισροών – εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη τον ίδιο μήνα πέρσι, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (Τρίτη, 15/9) η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 1,4%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,4%, τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, προκύπτει: α) από τη μείωση κατά 9,9% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως από τη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 3,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε μείωση 6,1%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,7%, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2025 με τον Ιούλιο 2024 (Πίνακας 4, Γράφημα 1). Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,7%, τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 5,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Ο Μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025.