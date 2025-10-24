ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα ή στην ΕΕ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ξεκαθάρισε ότι στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του νοσήματος στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ενημέρωση του ΕΟΦ έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος σε συνέντευξη Τύπου την προηγούμενη Δευτέρα είχε αναφέρει ότι η αρμόδια επιτροπή Κτηνιατρικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζει τη δημιουργία εμβολιακού προγράμματος για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα, όπως είχε διευκρινιστεί, θα μπορεί να υλοποιηθεί με εμβόλια εγκεκριμένα από την ΕΕ, εφόσον η χώρα το ζητήσει.

Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι μέχρι στιγμής η διαχείριση της νόσου γίνεται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ οι κτηνοτρόφοι καλούνται να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και επιτήρησης.