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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινό μέτωπο κυβέρνησης Περιφερειαρχών κατά της ευλογιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:18 - 24 Οκτ 2025

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Κοινό μέτωπο κυβέρνησης Περιφερειαρχών κατά της ευλογιάς

Reporter.gr Newsroom
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Τη συστράτευση όλων των δυνάμεων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την επιτάχυνση των διαδικασιών που συμβάλλουν στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, συζήτησαν, σε τηλεδιάσκεψη, ο υπουργός και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας, ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και Βασίλης Σπανάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Αθανάσιος Κοντογιώργης και οι Περιφερειάρχες της χώρας.

Στη σύσκεψη μετείχε και ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης κα Ελέγχου της Ευλογιάς και προΐσταται της επιχειρησιακής ομάδας παρακολούθησης και υλοποίησης των μέτρων που αποφασίζονται.

Από τη σύσκεψη, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ομόφωνη ήταν η απόφαση για ενίσχυση της συνεργασίας όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και, κυρίως, η εντατικοποίηση των ελέγχων μέσα από στενότερη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Κατά τη σύσκεψη ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο, την ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί, ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών υλικών, εργαλείων και υπηρεσιών, ταχύτερη υγειονομική ταφή και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Παράλληλα ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, το έργο που έχει αναλάβει και ζήτησε τη συνεργασία με τους Περιφερειάρχες.

Κοινή αντίληψη ήταν ότι από τη μάχη κατά της ευλογιάς υπάρχει συνένωση δυνάμεων ώστε να μη υπάρχει παρέκκλιση από την εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων.

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