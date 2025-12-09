Παραμένουν στις επάλξεις οι αγρότες στη Νίκαια Θεσσαλίας

Οι αγρότες Λάρισας συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (9/12) στον κόμβο της Νίκαιας, προκειμένου να κάνουν γενική συνέλευση και να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν.

Στη σύσκεψη επισημάνθηκε ότι «το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται, ας έρθουν να μας συλλάβουν, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται», ενώ, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της συνέλευσης, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Έτσι, το πρωί της Τετάρτης (10/12) στις 8:00 θα συγκεντρωθούν στον κόμβο Πλατυκάμπου, όπου θα ενωθούν με τα μπλόκα του Ε65 από Καρδίτσα και Τρίκαλα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κοινή πορεία προς τον Βόλο και συμμετοχή στον αποκλεισμό.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη Νίκαια, όπου θα καθοριστεί η ενιαία μελλοντική στρατηγική.

Παράλληλα, οι αγρότες του κόμβου της Νίκαιας προγραμματίζουν για την Παρασκευή συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών της Θεσσαλίας, αναμένοντας την αντίδραση της κυβέρνησης για τις επόμενες κινήσεις τους.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, την αυστηρή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων αγροτοκτηνοτρόφων που προκαλούν διαταραχές στην κυκλοφορία και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών, ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με παραγγελία προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας.