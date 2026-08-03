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Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις
Φορολογία
14:50 - 03 Αυγ 2026

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών καταθέτουν τις ενστάσεις τους για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Ζητούν μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας δυνατότητας απολαβής των φορολογικών κινήτρων.

Αναλυτικά η επιστολή τους προς την ΑΑΔΕ:

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

3 Αυγούστου 2026

Θέμα: Αίτημα μετάθεσης της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και αντίστοιχης μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας δυνατότητας απολαβής των φορολογικών κινήτρων

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, εκπροσωπώντας χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες λογιστές που καλούνται να υλοποιήσουν στην πράξη τη νέα υποχρέωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναγνωρίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Φορολογικής Διοίκησης αποτελεί μία σημαντική μεταρρύθμιση προς όφελος της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και του εκσυγχρονισμού της οικονομικής δραστηριότητας.

Όμως, η μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου χρειάζεται να προσφέρει στην αγορά αλλά και σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (λογιστές, εταιρείες πληροφορικής και παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης), τον απαραίτητο χρόνο ορθής προσαρμογής παράλληλα με την ομαλή καθημερινή τους λειτουργία.

Σήμερα, η πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αξιολόγησης των διαθέσιμων παρόχων, προμήθειας ή αναβάθμισης λογισμικού, παραμετροποίησης των εμπορικών εφαρμογών και εκπαίδευσης του προσωπικού της, διαδικασίες που επιφέρουν οικονομικό κόστος.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των προβλεπόμενων φορολογικών κινήτρων για την πρόωρη ένταξη, η οποία θεσπίστηκε προκειμένου να επιβραβεύσει την έγκαιρη προσαρμογή των επιχειρήσεων, αντισταθμίζοντας μέρος του κόστους μετάβασης λήγει στις 03 Αυγούστου 2026.

Δεδομένου ότι

  • Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις προβαίνουν διαρκώς σε δαπάνες για την ένταξη στην ψηφιακή μεταρρύθμιση,
  • Οι επιχειρήσεις που δεν θα ενταχθούν πρόωρα θα στερηθούν του σχετικού ανταποδοτικού οφέλους του άρθρου 71Θ του Ν. 4172/2013
  • Στόχος είναι η ομαλή - και κυρίως - ασφαλής προσαρμογή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, επιτρέποντας παράλληλα στους επαγγελματίες που τις υποστηρίζουν να παρέχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες με την απαραίτητη ποιότητα
  • Η χρονική επάρκεια μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο λαθών, καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών
  • Η μετάθεση των προθεσμιών δεν επηρεάζει τα δημοσιονομικά έσοδα, δεν μεταβάλλει τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης ούτε αναστέλλει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ομαλή και καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος, μειώνοντας τον κίνδυνο επιχειρησιακών προβλημάτων και διευκολύνοντας την αποτελεσματική συμμόρφωση των επιχειρήσεων

ζητάμε τη χρονική μετάθεση των ημερομηνιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς να χαθούν τα φορολογικά κίνητρα για την αγορά:

  1. Υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B μέσω παρόχου από την 1η Οκτωβρίου 2026 στην 1η Μαρτίου 2027.
  2. Προθεσμίας αξιοποίησης των φορολογικών κινήτρων που συνδέονται με την πρόωρη ένταξη, από την 3η Αυγούστου 2026 στην 31η Δεκεμβρίου 2026, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν το δικαίωμα λήψης τους για ισόχρονο διάστημα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία ή τεχνική συνεισφορά απαιτηθεί, προκειμένου η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης να αποτελέσει μία επιτυχημένη μεταρρύθμιση προς όφελος της επιχειρηματικότητας, της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει της ελληνικής οικονομίας.

Με εκτίμηση,

Για το Β.Ε.Α.

Για τον Λ.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Δαμίγος

Μιχάλης Πόλυγγερ

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