ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές €28,78 εκατ. για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

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Κατατέθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024, ύστερα από την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε χθες το βράδυ, σε νέες πληρωμές ύψους 28,78 εκατ. ευρώ προς 15.309 αγρότες. Συγκεκριμένα πληρώθηκαν:

Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024: 23,63 εκατ. ευρώ σε

15.162 δικαιούχους.

Υπόλοιπες κατηγορίες: 5,15 εκατ. ευρώ σε 147 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους).

Συνολικά αυτήν την εβδομάδα στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές συνεχίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει στους πραγματικά δικαιούχους και μόνο.