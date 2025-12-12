Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Συμβολικός αποκλεισμός της κεντρικής πύλης

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας, πραγματοποιώντας μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε ο συμβολικός αποκλεισμός της κεντρικής πύλης. Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας, καθώς τα τρακτέρ συγκεντρώνονται στην οδό Κουντουριώτου, μπροστά στην κλειστή είσοδο του λιμανιού.

Λίγο μετά τις 11:30 έφτασαν στο σημείο περίπου δεκαπέντε τρακτέρ από τα Μάλγαρα, εκ των οποίων πέντε παρατάχθηκαν μπροστά στην πύλη, στο πλαίσιο του τετράωρου αποκλεισμού. Η διακίνηση φορτίων συνεχίζεται κανονικά, ωστόσο οι πύλες 1, 5 και 6 παραμένουν κλειστές, ενώ οι 11 και 16 λειτουργούν κανονικά.

Η κινητοποίηση ενισχύθηκε περίπου ένα τέταρτο αργότερα, όταν τρακτέρ από την περιοχή «Πράσινα Φανάρια» κατέφθασαν στο λιμάνι και παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά του δρόμου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας. Παρόντες είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, που έφτασαν με αγροτικά οχήματα και λεωφορεία, ενώ συμμετέχουν και αντιπροσωπείες από μπλόκα σε τελωνεία.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται επίσης μελισσοκόμοι, φοιτητές, εργατικά σωματεία και μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, δίνοντας ευρύτερη κοινωνική διάσταση στη διαμαρτυρία.

Τα βλέμματα στρέφονται στη συνέλευση της επόμενης ημέρας, στην οποία , όπως τονίζουν οι αγρότες, δεν πρόκειται να γίνουν δεκτοί «Δούρειοι Ίπποι», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν στον δρόμο του συντονισμού και της συσπείρωσης.