Μπλόκα, αλλά με ανοιχτά διόδια αποφάσισαν οι αγρότες – Αρνούνται το διάλογο με τον Μητσοτάκη

Τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες κατά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν ο καλύτερος συντονισμός των δράσεων και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων του αγώνα.

Οι αγρότες υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξει δικαίωση, προκειμένου να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Εκπρόσωποι των μπλόκων ανέφεραν ότι βασικός στόχος των ενεργειών είναι η άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα. Όπως σημείωσαν, ο διάλογος που προτείνεται χαρακτηρίζεται προσχηματικός και δεν απαντά στα αιτήματά τους.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

«Δε βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

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Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, την Παρασκευή θα επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση από τα διόδια το πρωί, ενώ το απόγευμα θα υπάρξουν περιορισμοί και σε παρακαμπτήριους δρόμους. Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι μπάρες θα ανοίξουν για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι δράσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, με νέες αποφάσεις να αναμένονται από την Τρίτη (23/12).

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