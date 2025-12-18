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Σαράντης: Έναρξη διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της κυπριακής θυγατρικής Zetafin Ltd
Επιχειρήσεις
17:13 - 18 Δεκ 2025

Σαράντης: Έναρξη διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της κυπριακής θυγατρικής Zetafin Ltd

Reporter.gr Newsroom
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Έναρξη διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης δια απορροφήσεως της κατά 100% κυπριακής θυγατρικής εταιρείας Zetafin Ltd από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά τα 100% κυπριακής θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Zetafin Ltd», με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Κύπρου HE 132986 (εφεξής «Zetafin Ltd») κατά τις συνεδριάσεις τους στις 17/12/2025 αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Zetafin Ltd από την Εταιρεία (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»)

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις δυνάμει του Ν. 5055/2023, τις διατάξεις του Ν. 5162/2024 ως προς τα φορολογικά κίνητρα, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και των άρθρων 201Θ έως 201ΚΖ του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όπως ισχύουν.

Η Συγχώνευση εκτιμάται ότι θα είναι σκόπιμη και επωφελής, καθώς θα δημιουργήσει μια ισχυρότερη οικονομική μονάδα μέσω της ενίσχυσης των οικονομικών πόρων, της απλοποίησης της εταιρικής δομής, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της δραστηριότητας και των ταμειακών ροών, καθώς και της μείωσης λειτουργικών και διοικητικών δαπανών, οδηγώντας παράλληλα σε οικονομίες κλίμακας.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της ως άνω Διασυνοριακής Συγχώνευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

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