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Δίκη Βαλυράκη: «Τον κύκλωσαν και τον χτύπησαν, δεν ήταν ατύχημα», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας
Ειδήσεις
17:13 - 18 Δεκ 2025

Δίκη Βαλυράκη: «Τον κύκλωσαν και τον χτύπησαν, δεν ήταν ατύχημα», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Reporter.gr Newsroom
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Με την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελου Ασμάνη συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η πολύκροτη δίκη για την ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο μάρτυρας, που είχε ήδη καταθέσει σε προηγούμενη δικάσιμο ότι βρέθηκε μπροστά στη σκηνή του θανάτου του Βαλυράκη, προχώρησε αυτή τη φορά και στην αναγνώριση των δύο κατηγορουμένων αδελφών, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Οι κατηγορούμενοι, που στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν εκπροσωπηθεί από τους συνηγόρους τους, αρνούνται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα δεν βρίσκονταν στη θάλασσα με το σκάφος τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, οι δύο άνδρες ήταν εκείνοι που επέβαιναν στο καΐκι το οποίο προσέγγισε και «κύκλωσε» το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη. Όπως κατέθεσε, προηγήθηκε έντονη λογομαχία, ενώ στη συνέχεια ένας από τους κατηγορούμενους σηκώθηκε όρθιος και χτύπησε το θύμα με κοντάρι, τρεις έως τέσσερις φορές.

«Είδα τον πρώτο κατηγορούμενο όρθιο να χτυπά. Ο δεύτερος ήταν σκυφτός, σαν να συμμετείχε και αυτός. Δεν ξέρω αν προσπαθούσε να τον αποτελειώσει ή κάτι άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σκηνή ως οργανωμένη επίθεση. «Ήταν σαν να του την είχαν στημένη», τόνισε, εξηγώντας ότι το καΐκι κινήθηκε ευθέως προς το φουσκωτό μόλις το εντόπισε.

Ο μάρτυρας έκανε λόγο και για εκφοβιστικές, κυκλωτικές κινήσεις του σκάφους των κατηγορουμένων γύρω από το μικρότερο φουσκωτό του πρώην υπουργού, με σκοπό, όπως είπε, να προκαλέσουν κυματισμό και πανικό. «Όταν ένα μεγαλύτερο σκάφος κάνει τέτοιες κινήσεις, θέλει να σε φοβίσει. Ή να πέσεις στη θάλασσα ή να φύγεις», κατέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της υποστήριξης της κατηγορίας, ο κ. Ασμάνης δήλωσε ότι ο Σήφης Βαλυράκης δεν έπεσε αμέσως στο νερό, αλλά «έγειρε και στη συνέχεια έπεσε στη δεξιά πλευρά του φουσκωτού». Όπως είπε, τα τραύματα που φέρει το σώμα του θύματος δεν συνάδουν με σύρση σε βράχια, αλλά «είναι από χτυπήματα», σημείο στο οποίο ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη, υπογραμμίζοντας ότι την τελική απάντηση θα δώσουν οι ιατροδικαστές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του μάρτυρα σε πιέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε για να μη μιλήσει. Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό που συνέβη μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης κατάθεσής του στο δικαστήριο. «Ένα αυτοκίνητο με είδε στην αγορά, έκανε αναστροφή και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση;», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του σημειώθηκαν και εντάσεις, όταν η υποστήριξη της κατηγορίας ζήτησε από την υπεράσπιση να διευκρινίσει εάν επιμένει στον ισχυρισμό περί οικονομικού κινήτρου της οικογένειας Βαλυράκη μέσω ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Η υπεράσπιση αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για προσβολή της διαδικασίας, με την πρόεδρο να επισημαίνει ότι δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση στο παρόν στάδιο.

Σε ερωτήσεις της υπεράσπισης, ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι δεν απευθύνθηκε άμεσα στον εισαγγελέα, ενώ ανέφερε πως επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο περίπου μία εβδομάδα αργότερα, όχι όμως όπως είπε για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η δίκη πρόκειται να συνεχιστεί τον Ιανουάριο του 2026, με την κατάθεση νέων μαρτύρων και την αξιολόγηση κρίσιμων ιατροδικαστικών στοιχείων.

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