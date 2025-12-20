Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων: Χριστούγεννα στα μπλόκα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα, διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση, την ώρα που διαβεβαιώνουν πως κατά τη διάρκεια των εορτών θα διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών. Παρά τα χθεσινά κλεισίματα κεντρικών οδικών αρτηριών, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους μέχρι και τα Χριστούγεννα, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχουν προς το παρόν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο.

Την ίδια στιγμή, δεσμεύονται να κρατήσουν ανοιχτές τις παρακαμπτήριες οδούς και να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων κοντά στα μπλόκα, τόσο σήμερα όσο και αύριο, ώστε να μην παρεμποδιστεί η έξοδος των εκδρομέων. Από την πλευρά της κυβέρνησης, επισημαίνεται ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, θέση που οι αγρότες αμφισβητούν, ζητώντας συγκεκριμένες και δεσμευτικές απαντήσεις.

Κόμβος Νίκαιας- Μακρυχώρι: Ελεύθερη διέλευση από τις 11:00 έως τις 14:00

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Παράλληλα, θα μοιράσουν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, θέλοντας να αναδείξουν, όπως λένε, τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις 16:00 και διήρκεσε έως τις 19:00, δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά και Ι.Χ. Σήμερα, ωστόσο, όλες οι παρακαμπτήριες οδοί παραμένουν ανοιχτές και έτσι θα συνεχίσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σιάτιστα Κοζάνης: Ενισχυμένο μπλόκο και άνοιγμα διοδίων

Στη Σιάτιστα, το μπλόκο ενισχύθηκε με περίπου 200 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Χθες το μεσημέρι, τόσο η Εγνατία Οδός όσο και η Εθνική Οδός έκλεισαν για δύο ώρες, προκαλώντας μεγάλες ουρές φορτηγών.

Οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν τα διόδια στη Ξηρολίμνη, στον κόμβο Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή κίνηση. Για τη Δευτέρα έχει ληφθεί απόφαση για τουλάχιστον 24ωρο αποκλεισμό φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, ενώ ο δρόμος θα κλείσει εκ νέου για δύο ώρες. Παράλληλα, δηλώνουν ότι οι μετακινήσεις κατά τις γιορτές θα είναι ελεύθερες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης μετά τα Χριστούγεννα, σε συντονισμό με το πανελλαδικό τους όργανο.

Μάλγαρα - Εύζωνοι - Δερβένι

Στα Μάλγαρα, έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τις 19:30 χθες το βράδυ, έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε ανοίξει προσωρινά για δύο ώρες, ώστε να μην επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά ο κόμβος της Χαλκηδόνας. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός θα διατηρηθεί έως την Τρίτη, οπότε και θα δοθεί διέλευση στους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

Οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί καθημερινά για τέσσερις ώρες, από τις 18:00 έως τις 22:00, έως και την παραμονή των Χριστουγέννων. Στο Δερβένι, εφαρμόζεται καθημερινός ωριαίος αποκλεισμός, ενώ το Σάββατο οι αγρότες θα προχωρήσουν σε δράση στα διόδια Ωραιοκάστρου, σηκώνοντας τις μπάρες από τις 12:00 έως τις 15:00. Στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες θα παραμείνουν στο μπλόκο και θα περάσουν εκεί τα Χριστούγεννα, χωρίς αποκλεισμό του κόμβου Θέρμης.

Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας: Σκληρά μπλόκα σε Ιονία και Ολυμπία Οδό

Στη θέση Χαλίκι, η Δυτική Ελλάδα παραμένει ουσιαστικά κομμένη στα δύο, με αμετακίνητα μπλόκα τόσο στην Ιονία Οδό όσο και στην Ολυμπία Οδό. Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε προσωρινά η παρακαμπτήριος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ωστόσο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, μετακινούμενοι από το Αγγελόκαστρο, την έκλεισαν εκ νέου με τα τρακτέρ τους. Όπως δηλώνουν, θα συνεχίσουν και τις ημέρες των γιορτών, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτά τα διόδια. Παράλληλα, στο μπλόκο της Ολυμπίας Οδού, αναμένεται σήμερα συμβολική κίνηση υπέρ των πολιτών.

Χαλκίδα: Κλείσιμο Υψηλής Γέφυρας

Οι αγρότες της Εύβοιας απέκλεισαν χθες την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τις 19:00 έως τις 22:00, κλείνοντας για πρώτη φορά και παρακαμπτήριες οδούς. Το ίδιο μοτίβο θα ακολουθηθεί και το Σάββατο, από τις 18:00 έως τις 20:00. Την Κυριακή, σε συντονισμό με αγρότες της Στερεάς Ελλάδας, θα μεταβούν στα διόδια Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες. Για Δευτέρα και Τρίτη έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις μεγαλύτερης διάρκειας, με πλήρες κλείσιμο παρακαμπτηρίων γύρω από την Υψηλή Γέφυρα.

Πλατύκαμπος – Ευαγγελισμός

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας απέκλεισαν χθες τον κόμβο Πλατύκαμπου, καθώς και σημείο της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου. Για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί παρέμβαση στα διόδια Ευαγγελισμού με άνοιγμα των μπαρών, ενώ την Τρίτη θα εφαρμοστεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων.

Θήβα: Κλειστή η Εθνική, ανοιχτές οι παρακαμπτήριες

Στη Θήβα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στην Εθνική Οδό. Το ρεύμα προς Λαμία είναι κλειστό από τον κόμβο Ριτσώνας, ενώ προς Αθήνα από τον κόμβο Μαρτίνου. Οι παρακαμπτήριες οδοί παραμένουν ανοιχτές, ενώ επιτρέπεται ελεύθερα η διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν μαθητές και φοιτητές.

Σάμος: Άνοιξε το μπλόκο στο Κοκκάρι

Στη Σάμο, λίγο μετά τις 21:00 της Παρασκευής (19/12), άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Κοκκαρίου, ο οποίος είχε παραμείνει κλειστός από τις 15:00 με διαλείμματα ελεύθερης διέλευσης. Το μπλόκο είχε στηθεί με απόφαση του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου και τη συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί, με στήριξη από το Εργατικό Κέντρο και τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Ο Σύλλογος αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου τις επόμενες ημέρες για να καθορίσει τα επόμενα βήματά του.