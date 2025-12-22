Δεσμεύτηκε με εισαγγελική διάταξη η κινητή και ακίνητη περιουσία του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη

Με εισαγγελική διάταξη αποφασίστηκε η δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας του αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα, Κώστα Ανεστίδη. Την απόφαση υπέγραψε ο εισαγγελέας Δημήτρης Γκίζης, ο οποίος εποπτεύει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

Η δέσμευση έρχεται σε συνέχεια έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας για αγροτικές επιδοτήσεις που φέρεται να εισέπραξε την περίοδο 2019–2024. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προέκυψαν ενδείξεις απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να έλαβε συνολικά 205.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 122.000 ευρώ φέρονται να έχουν καταβληθεί παρατύπως. Η εισαγγελική έρευνα εντόπισε, μεταξύ άλλων, αγροτεμάχια τα οποία φέρεται να μην είχαν δηλωθεί στο περιουσιολόγιο, ενώ προβλήματα διαπιστώθηκαν και στις δηλώσεις μίσθωσης εκτάσεων που δεν εμφανίζονταν στα σχετικά έγγραφα.

Ο ίδιος, πάντως, νωρίτερα μέσα στην ημέρα, όταν διέρρευσαν πληροφορίες ότι εξετάζονται τα περιουσιακά του στοιχεία, αρνήθηκε ότι έχει προβεί σε οποιαδήποτε παρατυπία.

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