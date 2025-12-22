Κώστας Ανεστίδης: «Όσα λέγονται είναι λάσπη», απαντά στις κατηγορίες για παρατυπίες με τις επιδοτήσεις

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών βρίσκεται – όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (21/12) – ο αγροτοσυνδικαλιστής Βόρειας Ελλάδας, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ενεργός στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 122.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια, για τα οποία όμως δεν προέκυψε πλήρης αντιστοιχία ως προς το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Μάλιστα, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

Η υπόθεση απασχολεί ήδη από χθες (21/12) τα ΜΜΕ, με τον κ. Ανεστίδη να δηλώνει πως δεν έχει δεσμευτεί το ΑΦΜ του, ούτε οι λογαριασμοί του και να υποστηρίζει ότι «μέσα από το πρόσωπο του προσπαθούν αν χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα», δηλώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά: «Είμαι αθώος σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους».

Σήμερα (Δευτέρα, 22/12) το πρωί, ο κ. Ανεστίδης παραχώρησε νέες δηλώσεις στα ΜΜΕ, στις οποίες χαρακτήρισε «όλα όσα λέγονται είναι λάσπη προς το πρόσωπο του».

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, είπε: : «Χθες βγήκε μία ανώνυμη ανακοίνωση, το κατάλαβα ότι ήταν μούφα και την πέταξα στα σκουπίδια. (...) Ξαναβγάζουν δεύτερη ανακοίνωση και λένε "είναι εγκλωβισμένοι οι λογαριασμοί του". Εγώ είχα κάνει αναλήψεις πριν απο δύο τρεις ώρες. Μαζευτήκανε εδώ να μου συμπαρασταθούν από τα μπλόκα. Γιατί με ξέρουν κι όλοι, δεν είμαι νιός, τριάντα χρόνια στα μπλόκα, γέρασα.»

Σχετικά, δε, με τα επίμαχα αγροτεμάχια που φέρονται να ελέγχονται, σημείωσε: «Την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω και το σύνολο των δηλώσεων που κάνω από το '19 είναι 312 στρέμματα, είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει τίποτα να κρύψεις. Δεν είναι σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα. Τα δικαιώματα τα έχω εδώ κι 20 χρόνια. Από όταν τα πήρα απ' την ΕΕ, απ' το 2006-7.»