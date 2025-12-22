ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κώστας Ανεστίδης: «Όσα λέγονται είναι λάσπη», απαντά στις κατηγορίες για παρατυπίες με τις επιδοτήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09:11 - 22 Δεκ 2025

Κώστας Ανεστίδης: «Όσα λέγονται είναι λάσπη», απαντά στις κατηγορίες για παρατυπίες με τις επιδοτήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών βρίσκεται – όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (21/12) – ο αγροτοσυνδικαλιστής Βόρειας Ελλάδας, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ενεργός στο μπλόκο των Μαλγάρων.  

Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 122.000 ευρώ για 16 αγροτεμάχια, για τα οποία όμως δεν προέκυψε πλήρης αντιστοιχία ως προς το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.

Μάλιστα, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που έχει λάβει από το 2019 έως το 2024 ανέρχεται σε 210.000 ευρώ.

Η υπόθεση απασχολεί ήδη από χθες (21/12) τα ΜΜΕ, με τον κ. Ανεστίδη να δηλώνει πως δεν έχει δεσμευτεί το ΑΦΜ του, ούτε οι λογαριασμοί του και να υποστηρίζει ότι «μέσα από το πρόσωπο του προσπαθούν αν χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα», δηλώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά: «Είμαι αθώος σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους».

Σήμερα (Δευτέρα, 22/12) το πρωί, ο κ. Ανεστίδης παραχώρησε νέες δηλώσεις στα ΜΜΕ, στις οποίες χαρακτήρισε «όλα όσα λέγονται είναι λάσπη προς το πρόσωπο του».

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, είπε: : «Χθες βγήκε μία ανώνυμη ανακοίνωση, το κατάλαβα ότι ήταν μούφα και την πέταξα στα σκουπίδια. (...) Ξαναβγάζουν δεύτερη ανακοίνωση και λένε "είναι εγκλωβισμένοι οι λογαριασμοί του". Εγώ είχα κάνει αναλήψεις πριν απο δύο τρεις ώρες. Μαζευτήκανε εδώ να μου συμπαρασταθούν από τα μπλόκα. Γιατί με ξέρουν κι όλοι, δεν είμαι νιός, τριάντα χρόνια στα μπλόκα, γέρασα.»

Σχετικά, δε, με τα επίμαχα αγροτεμάχια που φέρονται να ελέγχονται, σημείωσε: «Την τελευταία δεκαετία είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω και το σύνολο των δηλώσεων που κάνω από το '19 είναι 312 στρέμματα, είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει τίποτα να κρύψεις. Δεν είναι σε κανένα άλλο χωριό δηλωμένα, ούτε τίποτα. Τα δικαιώματα τα έχω εδώ κι 20 χρόνια. Από όταν τα πήρα απ' την ΕΕ, απ' το 2006-7.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα 180 δισ. δολάρια

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ