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ΕΛΣΤΑΤ: «Βουτιά» 10,2% στις υδατοκαλλιέργειες το 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:42 - 24 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: «Βουτιά» 10,2% στις υδατοκαλλιέργειες το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Η συνολική παραγωγή και η αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών υδατοκαλλιέργειας παρουσίασαν μείωση κατά 10,2% και 0,2% αντίστοιχα, το έτος 2024 σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (24/12) η ΕΛΣΤΑΤ. 

Συγκεκριμένα, το 2024 η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 127.495,1 τόνους συνολικής αξίας 689.461,0 χιλ. ευρώ, έναντι 141.909,2 τόνων συνολικής αξίας 691.160,2 χιλ. ευρώ το 2023.

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Αναλυτικότερα, οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών, κατά βασική ομάδα ταξινόμησης σε σύνολο χώρας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, είναι οι εξής:

Ψάρια: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 7,3% και αύξηση 0,1% αντίστοιχα, το έτος 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 εκτράφηκαν 114.805,3 τόνοι συνολικής αξίας 679.585,3 χιλ. ευρώ, έναντι 123.800,9 τόνων συνολικής αξίας 678.590,4 χιλ. ευρώ το 2023.

Καρκινοειδή: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 6,0% και 51,6% αντίστοιχα, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 καλλιεργήθηκαν 81,6 τόνοι συνολικής αξίας 153,9 χιλ. ευρώ, έναντι 77,0 τόνων συνολικής αξίας 101,5 χιλ. ευρώ το 2023.

Οστρακοειδή (δίβαλβα μαλάκια): η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 30,2% και 23,5% αντίστοιχα, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 καλλιεργήθηκαν 12.576,9 τόνοι συνολικής αξίας 9.109,7 χιλ. ευρώ, έναντι 18.010,4 τόνων συνολικής αξίας 11.911,1 χιλ. ευρώ το 2023.

Υδρόβια φυτά-φύκη: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 64,4% και 24,7% αντίστοιχα, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 καλλιεργήθηκαν 29,0 τόνοι συνολικής αξίας 509,3 χιλ. ευρώ, έναντι 17,6 τόνων συνολικής αξίας 408,3 χιλ. ευρώ το 2023.

Αυγοτάραχο: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 29,8% και 31,0% αντίστοιχα, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 καλλιεργήθηκαν 2,3 τόνοι συνολικής αξίας 102,7 χιλ. ευρώ, έναντι 3,2 τόνων συνολικής αξίας 148,8 χιλ. ευρώ το 2023.

Οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών, κατά κατηγορία υδάτων, σε σύνολο xώρας, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 είναι οι εξής:

Γλυκά ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση 6,4% και 3,0% αντίστοιχα, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 καλλιεργήθηκαν 2.328,4 τόνοι συνολικής αξίας 10.901,7 χιλ. ευρώ, έναντι 2.487,8 τόνων συνολικής αξίας 11.233,1 χιλ. ευρώ το 2023.

Υφάλμυρα ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση 21,5% και 10,0% αντίστοιχα, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 καλλιεργήθηκαν 462,2 τόνοι συνολικής αξίας 1.910,7 χιλ. ευρώ, έναντι 588,9 τόνων συνολικής αξίας 2.123,3 χιλ. ευρώ το 2023.

Θαλάσσια ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση 10,2% και 0,2% αντίστοιχα, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 καλλιεργήθηκαν 124.704,5 τόνοι συνολικής αξίας 676.648,7 χιλ. ευρώ, έναντι 138.832,5 τόνων συνολικής αξίας 677.803,8 χιλ. ευρώ το 2023.

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Ποσότητα παραγωγής

Οι μεταβολές στην ποσότητα παραγωγής γόνου κατά είδος σε σύνολο xώρας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, είναι οι εξής:

Λαβράκι: μείωση 4,3% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, ο γόνος για το λαβράκι ανήλθε σε 123.970 χιλιάδες ιχθύδια το 2024, έναντι 129.542 χιλιάδων ιχθυδίων το 2023.

Τσιπούρα: αύξηση 1,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, ο γόνος τσιπούρας ανήλθε σε 179.597 χιλιάδες ιχθύδια το 2024, έναντι 176.871 χιλιάδων ιχθυδίων το 2023.

Φαγκρί: μείωση 4,1% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, ο γόνος φαγκριού ανήλθε σε 9.364 χιλιάδες ιχθύδια το 2024, έναντι 9.763 χιλιάδων ιχθυδίων το 2023.

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Ετήσια απασχόληση

Οι μεταβολές στην ετήσια απασχόληση, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 είναι οι εξής:

Στο γενικό σύνολο ο αριθμός των απασχολουμένων παρουσίασε μείωση 8,7% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 το γενικό σύνολο εργαζομένων ανήλθε σε 3.741 έναντι 4.099 εργαζομένων το 2023.

Ειδικότερα, οι μεταβολές κατά είδος εργασιακής σχέσης είναι:

Το μόνιμο προσωπικό παρουσίασε μείωση 6,9% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024, το μόνιμο προσωπικό ανήλθε σε 3.385 εργαζόμενους έναντι 3.636 εργαζομένων το 2023.

Το έκτακτο προσωπικό παρουσίασε μείωση 23,1% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 το έκτακτο προσωπικό ανήλθε σε 356 εργαζόμενους έναντι 463 εργαζομένων το 2023.

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Μέθοδοι, όγκος νερού και εκτάσεις

Οι μέθοδοι, ο όγκος του νερού και η έκταση που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στις εγκαταστάσεις που λειτούργησαν το 2023 και 2024 είναι οι εξής:

Ο συνολικός αριθμός μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, παρουσίασαν μείωση 5,3% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 το σύνολο των μεθόδων ανήλθε σε 12.088 έναντι 12.766 μεθόδων το 2023.

Ο συνολικός όγκος νερού που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παρουσίασε μείωση 3,0% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 ο όγκος ύδατος που χρησιμοποιήθηκε ανήλθε σε 19,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού έναντι 19,7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το 2023 .

Η συνολική έκταση που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παρουσίασε μείωση 39,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 η χρησιμοποιούμενη έκταση ανήλθε σε 159,4 χιλιάδες στρέμματα έναντι 263,2 χιλιάδων στρεμμάτων το 2023.

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