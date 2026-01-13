Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Άγνοια και γενικόλογες απαντήσεις από την πρώην Αντιπρόεδρο Γιαντσή αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Συνεχίστηκε σήμερα στη Βουλή η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρώην Αντιπρόεδρο του Οργανισμού, Άννα Μαρία Γιαντσή, να καταθέτει και να απαντά στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Η κ. Γιαντσή, που υπηρέτησε στον Οργανισμό από τις 21 Απριλίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2015, υπογράμμισε ότι «η Δικαιοσύνη θα κρίνει και όλοι αναμένουμε να κρίνει ποιοι είναι υπεύθυνοι», προσθέτοντας πως όσοι εμπλέκονται στα ευρήματα του ευρωπαϊκού εισαγγελικού πορίσματος πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, χωρίς όμως να πληρώσουν αθώοι εξαιτίας επικοινωνιακών καταστάσεων.

Σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχρονικότητα των προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας ανέφερε ότι υπήρχαν παράπονα τόσο από παραγωγούς για καθυστερήσεις στις πληρωμές όσο και από τεχνικούς συμβούλους για αργοπορίες στην ολοκλήρωση αιτήσεων επιδοτήσεων.

Σχετικά με το αν υπήρχε ορθολογική θωράκιση του Οργανισμού ώστε να μην εκμεταλλεύονται επιτήδειοι τις αστοχίες στις διασταυρώσεις στοιχείων, η κ. Γιαντσή δήλωσε ότι «θα ήταν λάθος να μιλήσω για την περίοδο που ήμουν εγώ», σημειώνοντας ότι τότε υπήρχαν συνεχείς έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν παρατηρούνταν τα προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνεργασία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους τεχνικούς συμβούλους, η πρώην Αντιπρόεδρος περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές και παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας της δεν είχε πλήρη εικόνα για όλες τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του οργανισμού.

Όσον αφορά την ενημέρωση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, η κ. Γιαντσή ανέφερε ότι ήταν υποχρέωση της διοίκησης να τον ενημερώνει για τα ζητήματα που συζητούνταν στις συσκέψεις.

Ερωτώμενη για την καταγγελία του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη σχετικά με την Agrologic, την εταιρεία γεωργικών συμβουλών της οποίας είναι ιδιοκτήτρια, η κ. Γιαντσή αρχικά απέφυγε να απαντήσει, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων». Στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να καλύπτουν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού και επικαλέστηκε ότι αυτό υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Τέλος, κατόπιν πίεσης από το ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία στην Εξεταστική Επιτροπή.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Άγνοια της κ. Γιαντσή ακόμη και σε ζητήματα αρμοδιότητας της

Πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν την κατάθεσή της επισημαίνοντας ότι η κ. Γιαντσή δήλωσε άγνοια ακόμη και σε κρίσιμα ζητήματα αρμοδιότητάς της, ενώ περιορίστηκε σε γενικόλογες απαντήσεις σχετικά με τις αποφάσεις που καθόρισαν την κατανομή βοσκοτόπων μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης». Επιπλέον, δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις για τους λόγους της απομάκρυνσής της λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι ήταν απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.