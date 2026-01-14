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Αραχωβίτης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά το 2019 εκτοξεύτηκε ο τρόπος κατανομής του εθνικού αποθέματος
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:48 - 14 Ιαν 2026

Αραχωβίτης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά το 2019 εκτοξεύτηκε ο τρόπος κατανομής του εθνικού αποθέματος

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αιχμές για τη διαχείριση των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων μετά το 2019 άφησε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διανομή των επιδοτήσεων.

Ο κ. Αραχωβίτης έκανε λόγο για «σαφή αλλαγή πορείας» και «εκτόξευση» στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος μετά το 2019, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο είναι εντονότερο στην ΠΕ1, δηλαδή στην περιφέρεια των βοσκοτόπων, τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων εκτάσεων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για το πεδίο στο οποίο εστιάζει και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, χαρακτηρίζοντάς το ως το βασικό ζήτημα για το οποίο πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις.

Αναφερόμενος στη θητεία του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Σεπτέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019), ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων πραγματοποιήθηκαν ομαλά, με επιτυχή καταβολή συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Τόνισε επίσης ότι επί των ημερών του οι επιδοτήσεις είχαν κατοχυρωθεί νομοθετικά ως ακατάσχετες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι την περίοδο της δικής του θητείας υπήρχαν 4.296 δεσμευμένα ΑΦΜ, λόγω μη επαρκούς τεκμηρίωσης ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των δηλωμένων αγροτεμαχίων.

Για την αποκαλούμενη «τεχνική λύση», ο κ. Αραχωβίτης ανέφερε ότι εφαρμοζόταν σε διαρκή συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες και την ήλεγχαν. Προειδοποίησε μάλιστα ότι μια μονομερής αλλαγή στον ορισμό των βοσκοτόπων, χωρίς συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση τον Κανονισμό 1307, θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε νέα πρόστιμα, αντίστοιχα με εκείνα της περιόδου 2012-2013.

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί για την προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, καθώς και στη διασφάλιση χρηματοδότησης για το σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη κατά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.

Τέλος, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Μέτρα Ελέγχου της Αγοράς Γάλακτος, που εκδόθηκε επί της θητείας του. Όπως σημείωσε, με το σύστημα «Άρτεμις» θεσπίστηκαν ασφαλιστικές δικλείδες που επέτρεπαν τη διασταύρωση των πραγματικών ποσοτήτων γάλακτος που παραδίδονταν με τα στοιχεία για τον αριθμό των ζώων, εξασφαλίζοντας πληρέστερη εικόνα τόσο για τις επιδοτήσεις όσο και για τη συνολική λειτουργία της αγοράς.

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