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ΕΕ - Mercosur: Αντιδράσεις από τον ευρωπαϊκό κλάδο επιτραπέζιων ελιών για τη συμφωνία
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:48 - 16 Ιαν 2026

ΕΕ - Mercosur: Αντιδράσεις από τον ευρωπαϊκό κλάδο επιτραπέζιων ελιών για τη συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες ανησυχίες εκφράζουν οι ευρωπαϊκοί φορείς του κλάδου των επιτραπέζιων ελιών για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η βιομηχανία τους στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur. Στον προβληματισμό αυτό συμμετέχουν η ισπανική ASEMESA, η ιταλική ASSOM και η ελληνική Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανώσεων, η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή εξάλειψη των δασμών για τις επιτραπέζιες ελιές που εισάγονται από χώρες της Mercosur μέσα σε επτά χρόνια, ξεκινώντας από το ισχύον επίπεδο του 12,8%. Οι φορείς του κλάδου επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή διευκολύνει τη διείσδυση προϊόντων τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή αγορά σε όρους πιο ευνοϊκούς από αυτούς που ισχύουν για τους ευρωπαίους παραγωγούς.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι οι αγορές της Mercosur παραμένουν σχεδόν απροσπέλαστες για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, καθώς οι δασμοί για τις εξαγωγές προς εκεί παραμένουν στο 12,6%. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τη Βραζιλία, μία από τις μεγαλύτερες καταναλώτριες επιτραπέζιων ελιών διεθνώς, όπου τα ευρωπαϊκά προϊόντα παραμένουν πρακτικά αποκλεισμένα, ενώ οι ανταγωνιστές από τρίτες χώρες απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση μέσω ειδικών εμπορικών συμφωνιών.

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι η συμφωνία έχει διττές αρνητικές συνέπειες: από τη μία περιορίζει τις εξαγωγικές προοπτικές των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών σε βασικές αγορές και από την άλλη εντείνει τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ, λόγω της ευνοϊκής εισόδου προϊόντων τρίτων χωρών.

Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνουν, απειλεί τη βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας, τις θέσεις εργασίας, την οικονομική αντοχή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη συνοχή εκτεταμένων αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έναν κλάδο που έχει διαχρονικά ισχυρή εξαγωγική παρουσία και υψηλό βαθμό συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Τέλος, οι οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο δημιουργίας νέας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τις επιτραπέζιες ελιές, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης του κλάδου και τον καλύτερο συντονισμό της υπεράσπισης των κοινών συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ.

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