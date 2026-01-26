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Χαλικιά στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πιο επικίνδυνος πρόεδρος που πέρασε ποτέ ο Βάρρας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:55 - 26 Ιαν 2026

Χαλικιά στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πιο επικίνδυνος πρόεδρος που πέρασε ποτέ ο Βάρρας

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρότατες καταγγελίες διατύπωσε η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013–2014, Δήμητρα Χαλικιά, κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τη λειτουργία του Οργανισμού, κάνοντας λόγο για πρακτικές που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν τη διαφάνεια και τη νομιμότητα των αγροτικών ενισχύσεων.

Η κ. Χαλικιά χαρακτήρισε τον Γρηγόρη Βάρρα ως τον πιο «επικίνδυνο» πρόεδρο που πέρασε ποτέ από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν δίστασε να στραφεί και κατά άλλων πρώην επικεφαλής και στελεχών του Οργανισμού.

Αιχμές κατά Σημανδράκου για απευθείας αναθέσεις

Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε η αναφορά της στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, επί της προεδρίας του δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στον τεχνικό σύμβουλο του Οργανισμού και σε συνδεδεμένες εταιρείες, ενώ –όπως υποστήριξε– ο ίδιος πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές.

Υπαινιγμοί για Τυχεροπούλου και «αυτογνωσία»

Η πρώην αντιπρόεδρος άφησε σαφείς αιχμές και για την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με όσα είχε καταθέσει η κ. Τυχεροπούλου σε πρόσφατη δίκη –ότι εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί οργάνωση υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα– η κ. Χαλικιά σχολίασε σκωπτικά:

«Φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να τη βάλει στον δρόμο της αυτοκριτικής».

Καταγγελία για αλλοίωση δηλώσεων ΟΣΔΕ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι καταγγελίες της σχετικά με παρεμβάσεις στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως υποστήριξε, υπάλληλοι του Οργανισμού εισέρχονταν στο σύστημα και τροποποιούσαν δηλώσεις ΟΣΔΕ, προκειμένου να πληρωθούν παραγωγοί των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί νόμιμα.

Η κ. Χαλικιά περιέγραψε συγκεκριμένο περιστατικό, αναφέροντας ότι 98 ΑΦΜ από ΚΥΔ της Κοζάνης, χωρίς ενεργές συμβάσεις, υπέβαλαν ενστάσεις που αρχικά απορρίφθηκαν. Παρόλα αυτά, όπως κατέθεσε, τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίζεται ο Νεκτάριος Σαμαράς, αναπληρωτής της κ. Τυχεροπούλου στους ελέγχους, να παρεμβαίνει στο σύστημα και να εγκρίνει την πληρωμή τους.

Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν ακόμη κωδικό χρήστη, με την ένδειξη «1700», χωρίς εμφανές όνομα, ο οποίος –όπως ανέφερε– συμμετείχε στις επίμαχες παρεμβάσεις.

«Στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό έγινε επί διοίκησης Σημανδράκου», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση ΝΔ για τον «κωδικό 1700»

Μετά τις καταγγελίες αυτές, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει επίσημο αίτημα προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας πλήρη ενημέρωση για το ποιος βρισκόταν πίσω από τον επίμαχο κωδικό «1700» και τι ρόλο διαδραμάτισε στις συγκεκριμένες πληρωμές.

Πηγές ΝΔ: Εκθέτει Τυχεροπούλου και Σημανδράκο η Δήμητρα Χαλικιά

«Πλήρως εκτεθειμένα βρίσκονται, πλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανέδειξαν την Παρασκευή Τυχεροπούλου ως αρχάγγελο της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την κατάθεση της πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013 – 2014 (συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη) Δήμητρα Χαλικιά (προερχόμενη από την ΔΗΜΑΡ). Και αυτό γιατί η κυρία Χαλικιά αποκάλυψε το ρόλο που διαδραμάτισε η κυρία Τυχεροπούλου όλα τα προηγούμενα χρόνια», αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Ειδικότερα, η κα Χαλικιά άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της κας Τυχεροπούλου λέγοντας ότι ήταν σε όλες τις επιτροπές παραλαβής αλλά δήλωσε ότι δεν πέρασε κανέναν έλεγχο στο σύστημα. Όταν μάλιστα ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για πρόσφατη δήλωση της κας Τυχεροπούλου πως μέσα στον οργανισμό υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα σχολίασε: «Φαίνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής».

Αναφερόμενη στην περίοδο θητείας στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ του κ. Σημανδράκου υποστήριξε ότι δόθηκαν δεκάδες απευθείας αναθέσεις στην εταιρεία Cogniterra και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήταν χαρακτηριστικό πως κατά την κυρία Χαλικιά ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές για το ίδιο πράγμα.

Επιπλέον, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γρηγόρη Βάρρα ότι χωρίς να έχει δικαίωμα πήρε τις βάσεις δεδομένων και στοιχεία για ΑΦΜ στο σπίτι του, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.

Η κυρία Χαλικιά (η οποία υπηρέτησε και ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ) προέβη επίσης σε μια καταγγελία που εμπλέκει σε όλο το κύκλωμα υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αλλαγές των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Χαλικιά κατήγγειλε ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και άλλαζαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. «Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δείτε ότι κάποιος κ. Νεκτάριος Σαμαράς έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ (είχαν κοπεί από τον τότε πρόεδρο Δ. Μελά). Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα, ο 1700. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του 2021 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου», κατέληξε.

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