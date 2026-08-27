Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ξανά drones στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η ελληνική πυροβολαρχία Patriot προχώρησε στην εκτόξευση τριών κατευθυνόμενων βλημάτων.
Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τα συστήματα αεράμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.
Η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στην αποστολή της ΕΛΔΥΣΑ και στη στενή επιχειρησιακή συνεργασία των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας, με στόχο την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου.
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