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Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ξανά drones στη Σαουδική Αραβία
Ειδήσεις
10:42 - 27 Αυγ 2026

Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ξανά drones στη Σαουδική Αραβία

Reporter.gr Newsroom
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Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Πέμπτης (27/8) στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η ελληνική πυροβολαρχία Patriot προχώρησε στην εκτόξευση τριών κατευθυνόμενων βλημάτων.

Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τα συστήματα αεράμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στην αποστολή της ΕΛΔΥΣΑ και στη στενή επιχειρησιακή συνεργασία των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας, με στόχο την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkzjrrw0sj5l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 10:46
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