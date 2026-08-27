ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση την Palestine Action

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην Palestine Action, χαρακτηρίζοντάς την τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι «έλαβε μέτρα» κατά της οργάνωσης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία κατηγόρησε ότι υποστηρίζει «πολυάριθμες πράξεις τρομοκρατίας από τον Ιούλιο του 2020».

Υπενθυμίζεται ότι η υποστήριξη προς την Palestine Action κατέστη παράνομη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2025, μετά την απαγόρευση της οργάνωσης από την κυβέρνηση βάσει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Η συνιδρύτρια της οργάνωσης, Huda Ammori, απάντησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας: «Ως Παλαιστίνια και Ιρακινή, το γεγονός ότι η χώρα που κατέστρεψε και τις δύο πατρίδες μου με αποκαλεί τρομοκράτισσα είναι πέρα από υποκριτικό».

Σε δήλωσή της στο BBC, η Ammori ανέφερε ότι οι δράσεις της οργάνωσης «αφορούσαν ανέκαθεν τη διάσωση ζωών», προσθέτοντας ότι η απαγόρευση θα πρέπει να αποτελέσει «καμπανάκι αφύπνισης για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία».

Ανακοινώνοντας την απόφαση την Τετάρτη (26/8), ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε: «Οι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς, οι οργανώσεις που λειτουργούν ως προκάλυμμα γι’ αυτούς και όσοι τους διευκολύνουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι βρίσκονται στο στόχαστρο: Θα αξιοποιήσουμε πλήρως τα οικονομικά μας εργαλεία εναντίον τους.

«Η πολιτική τρομοκρατία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και θα συνεχίσουμε να διακόπτουμε τις οικονομικές γραμμές χρηματοδότησης αυτών των ομάδων έως ότου εξαλειφθούν».

Ειδικότερα, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν το πάγωμα οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της οργάνωσης βρίσκονται στις ΗΠΑ ή τελούν υπό τον έλεγχο Αμερικανών πολιτών.

Η αμερικανική απαγόρευση της οργάνωσης αποτελεί μέρος ενός κύματος κυρώσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον οργανώσεων τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές και συνδεόμενες με την άκρα αριστερά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών κατηγόρησε την Palestine Action ότι έχει υποστηρίξει «πολυάριθμες πράξεις τρομοκρατίας από τον Ιούλιο του 2020, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που έχουν προκαλέσει σωματικούς τραυματισμούς σε μέλη των βρετανικών αρχών επιβολής του νόμου, καθώς και ενεργειών που αποσκοπούν στον εκφοβισμό νόμιμων εμπορικών επιχειρήσεων και στον εξαναγκασμό της βρετανικής κυβέρνησης».

Συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη

Η Palestine Action, η οποία χρησιμοποιούσε τις λεγόμενες τακτικές άμεσης δράσης εναντίον εταιρειών όπλων στο Ηνωμένο Βασίλειο που συνδέονται με το Ισραήλ, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια συνεχιζόμενη δικαστική μάχη για την άρση της απαγόρευσης που της έχει επιβληθεί στη χώρα.

Τον Ιούνιο, δικαστές του Εφετείου έκριναν ότι η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε σε «δικαιολογημένο και αναλογικό» περιορισμό των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης.

Ωστόσο, στη συνέχεια δόθηκε στην Palestine Action η άδεια να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, αμφισβητώντας την απόφαση.

Περισσότερα από 2.000 άτομα αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να οδηγηθούν σε δίκη, αφού συνελήφθησαν επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά της απαγόρευσης, καθώς φέρονται να δήλωσαν την υποστήριξή τους σε απαγορευμένη τρομοκρατική οργάνωση κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων.

Ξεχωριστά, τέσσερα μέλη της οργάνωσης καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης τον Ιούνιο για διάρρηξη σε εταιρεία αμυντικού εξοπλισμού, η οποία προκάλεσε ζημιές άνω του 1 εκατ. λιρών. Ένα από τα μέλη καταδικάστηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε αστυνομικό, ο οποίος χτυπήθηκε με βαριοπούλα.