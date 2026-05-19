Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο
17:15 - 19 Μάι 2026

Η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), της Επιστήμης των Δεδομένων και των προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.  

Το Μνημόνιο υπεγράφη τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, από τον Ειδικό Γραμματέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Δρ. Βασίλη Καρκατζούνη, και τον Πρόεδρο του ΔΣ και Γενικό Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, Καθηγητή Γιάννη Εμίρη.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από δράσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και ανάλυσης δεδομένων,
  • την αξιοποίηση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας,
  • την αυτοματοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης πολιτών,
  • την ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης διαχείρισης νομικών κειμένων,
  • τη δημιουργία υποδομών και πλαισίων δοκιμών για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλού αντίκτυπου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την ΤΝ (AI Act).

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της συνεργασίας θα έχει η Μονάδα ‘Αρχιμήδης’ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, η οποία εξειδικεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη Δεδομένων και τους Αλγορίθμους.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της καινοτομίας και της υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας της χώρας.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Βασίλειος - Μιχαήλ Καρκατζούνης, δήλωσε: «Η συνεργασία μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, είναι κομβικής σημασίας για την ενίσχυση και την περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της έρευνας μέσω της ανάπτυξης, λειτουργίας και αξιολόγησης των ψηφιακών εφαρμογών στηριγμένων στις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και τα δεδομένα.»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, Καθηγητής Γιάννης Εμίρης, υπογράμμισε: «Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ως το μοναδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας με αποκλειστική εστίαση στις ψηφιακές επιστήμες, θέτει ως προτεραιότητα τη διάχυση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία και τη δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η συνεργασία της Μονάδας “Αρχιμήδης” με την Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων ανοίγει νέους δρόμους για την εφαρμογή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσουμε, με στόχο τη διευκόλυνση του πολίτη και την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας της ελληνικής κοινωνίας.»

Οι δύο φορείς επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση του οικοσυστήματος της καινοτομίας της χώρας και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης από τη Δημόσια Διοίκηση, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς στον πολίτη.

