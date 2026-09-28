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Σχοινάς στο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες: Χρειάζεται ευρωπαϊκή άμεση δράση για το κόστος παραγωγής
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:47 - 28 Σεπ 2026

Σχοινάς στο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες: Χρειάζεται ευρωπαϊκή άμεση δράση για το κόστος παραγωγής

Reporter.gr Newsroom

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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, έθεσε τις βασικές προτεραιότητες της Ελλάδας ενόψει του Συμβουλίου Γεωργίας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, εστιάζοντας στη μείωση του κόστους παραγωγής, στη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και στη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034.

Στην δήλωση του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσερχόμενος στο Συμβούλιο τονίζει:

«Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους παραγωγούς. Αφορά την κοινωνία. Αφορά την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Αφορά την ανθεκτικότητά μας να τα καταφέρουμε σε αυτό το δύσκολο κόσμο.

Πρώτη, λοιπόν, προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους παραγωγής. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά, πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Ακριβώς στην ίδια στόχευση πρέπει να αρχίσουμε σοβαρά να προωθούμε την ανασύσταση της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Η χώρα δοκιμάζεται από τις επιζωτίες, αλλά μόλις κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει επειγόντως να αρχίσουμε οργανωμένα, με ελέγχους, να ανασυστήνουμε τα κοπάδια μας, να μπορέσουμε δηλαδή να δώσουμε περισσότερη παραγωγή, άρα να ελέγξουμε και τις τιμές.

Και τέλος, συνεχίζεται και εντείνεται η κουβέντα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική από το 2028 μέχρι το 2034 για τα επόμενα 6 χρόνια.

Όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να κουμπώσουν σε εργαλεία και πόρους που θα κάνουν τη διαφορά. Και νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά από αυτό το στόχο.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με νησιώτικη επικράτεια, με πολλές ορεινές περιοχές, με μικρό κλήρο. Άρα όλα αυτά μας υποχρεώνουν να αναζητάμε ισχυρότερες λύσεις γιατί έχουμε και πολλά προβλήματα».

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