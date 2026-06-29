Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 26.218 δικαιούχους παραγωγούς, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ.
Η διαδικασία υλοποιήθηκε ψηφιακά μέσω αίτησης στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με αξιοποίηση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025, των δεδομένων του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και των προβλεπόμενων διασταυρωτικών ελέγχων, εξασφαλίζοντας την ταχεία και αξιόπιστη καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους.
Η συγκεκριμένη παρέμβαση στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.