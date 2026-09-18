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Alpha Bank: Πρόταση για επαναγορά ομολόγου €500 εκατ. με παράλληλη νέα έκδοση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:09 - 18 Σεπ 2026

Alpha Bank: Πρόταση για επαναγορά ομολόγου €500 εκατ. με παράλληλη νέα έκδοση

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Τράπεζα προχωρά σε υπό όρους πρόταση εξαγοράς ομολογιών συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ και λήξης το 2028, με στόχο την αναχρηματοδότησή τους μέσω έκδοσης νέας σειράς Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred).

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης των υποχρεώσεων της τράπεζας και της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η επιτυχής έκδοση των Νέων Ομολογιών, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας:

H Αlpha Τράπεζα Α.Ε. απηύθυνε υπό όρους πρόταση για την εξαγορά Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), συνολικού ύψους Ευρώ 500 εκατ. εκδόσεώς της και λήξεως το 2028.

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Προτείνουσα») ανακοινώνει ότι απηύθυνε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 πρόσκληση προς τους κατόχους Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) σε ευρώ, εκδόσεως της Προτείνουσας και λήξεως το 2028, συνολικού ύψους Ευρώ 500 εκατ. (ISIN: XS2388172855) (εφεξής οι «Ομολογίες»), για την υποβολή των Ομολογιών τους προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την Προτείνουσα (εφεξής η «Πρόταση»).

Η Πρόταση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα για την πρόταση με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην Ελληνική Επικράτεια, η Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018.

Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Η Προτείνουσα, κατά την διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών, δύναται, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την έγκυρη υποβολή ή την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης.

Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης της θέσης της Προτείνουσας ως προς την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Οι AXIA Ventures Group Ltd, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

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