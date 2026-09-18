Γεωργιάδης: Σε λειτουργία το medwatch για ψηφιακούς ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία – Τι αλλάζει

Σε λειτουργία έχει τεθεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών διαδικασιών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως εξήγησε, το medwatch αξιοποιεί την ψηφιακή υποδομή και τα μητρώα που έχουν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα, επιτρέποντας την πραγματοποίηση πιο στοχευμένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων.

Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε παράλληλα και ένα δεύτερο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα έχει τη μορφή εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Μέσω της εφαρμογής, ο πολίτης θα μπορεί να ελέγχει εάν ο γιατρός που πρόκειται να επισκεφθεί διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, να αξιολογεί την εμπειρία του και, όπου απαιτείται, να καταθέτει ηλεκτρονικά καταγγελία.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η εφαρμογή έχει ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο πριν γίνει διαθέσιμη στο κοινό απαιτείται η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση, καθώς προκύπτουν και ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως εκτίμησε, η παρουσίασή της στο κοινό αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περίπου έναν μήνα.

Αυτόματος εντοπισμός διαφημίσεων με τη χρήση AI

Σημαντικό μέρος της νέας διαδικασίας ελέγχου αφορά τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων. Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι AI Agents της πλατφόρμας πραγματοποιούν διαρκείς αναζητήσεις στο διαδίκτυο, εντοπίζοντας αναρτήσεις και διαφημίσεις που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες και ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την άδεια λειτουργίας μιας δομής, τους κανόνες της ιατρικής πρακτικής ή το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης, πλέον οι ελεγκτικές διαδικασίες μπορούν να ενεργοποιούνται ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία από πολίτη. Μια ανάρτηση ή σχετική αναφορά στο διαδίκτυο μπορεί να εντοπιστεί αυτόματα από το σύστημα και στη συνέχεια να ενεργοποιήσει τους διαθέσιμους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι από την εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε περίπου 9.000 δομές υγείας, οι περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται ενδείξεις πιθανών παραβάσεων είναι λιγότερες από 200.

Ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ακόμη τη συγκρότηση επιτροπής σε επίπεδο γενικού γραμματέα, η οποία θα εξετάσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για νέες μορφές υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον χώρο της ιατρικής, όπως η αναγεννητική ιατρική, το wellness και το longevity.

Όπως διευκρίνισε, ζητούμενο δεν είναι η απαγόρευση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, αλλά η διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την προστασία των πολιτών.

«Θα συσταθεί επιτροπή σε επίπεδο ΓΓ για να δούμε το πλαίσιο και αν υπάρχουν γκρίζες ζώνες να φωτίσουμε και νομοθετικά για το πώς θα οριοθετήσουμε την αναγεννητική ιατρική, ευεξία κ.α. Αν η Ελλάδα τα απαγόρευε όλα, όσοι ενδιαφέρονται θα πήγαιναν στο εξωτερικό ή θα το έκαναν παράνομα. Το σημαντικό είναι η Ελλάδα να το κάνει με οργανωμένο τρόπο, με διαφάνεια και πρωτίστως με ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τη σύνθεση της επιτροπής, ο υπουργός ανέφερε ότι έχει προσκαλέσει τη Ματίνα Παγώνη να αναλάβει την προεδρία, ενώ σε αυτήν αναμένεται να συμμετάσχουν και ο Γιώργος Πατούλης, εκπρόσωποι του ΕΚΠΑ, καθώς και διεθνείς ειδικοί.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρμοδιότητες

Σχολιάζοντας την κριτική που έχει διατυπωθεί σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το υπουργείο δεν διαθέτει σήμερα δικό του ελεγκτικό μηχανισμό. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) συγχωνεύθηκε το 2019 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Όπως έκανε γνωστό, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ενδοκυβερνητική συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο υπουργείο Υγείας, ο οποίος θα λειτουργεί παράλληλα με τις υφιστάμενες ελεγκτικές αρχές.

Αναφορικά με τους Ιατρικούς Συλλόγους, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι εξακολουθούν να έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου των πρωτοβάθμιων ιατρείων, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα προβλέπεται από νόμο του 2011.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση που αποτέλεσε την αφορμή για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των νέων ψηφιακών εργαλείων. Όπως είπε, στο υπουργείο Υγείας δεν είχε προηγουμένως καταγραφεί καταγγελία σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου.

«Αρκεί και μόνο να κάνει κάποιος την παραμικρή ανάρτηση και αναφορά σε οτιδήποτε, ώστε να το τσιμπάει το medwatch με τους ψηφιακούς βοηθούς, τους ψηφιακούς πράκτορες, και να ενεργοποιούμε κατευθείαν τα διάφορα επίπεδα ελέγχου που έχουμε στη διάθεσή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.