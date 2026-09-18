ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΗΕΑ: Καλεί εκ νέου τη Deutsche Welle να μην καταργήσει το ελληνόφωνο τμήμα της
Ειδήσεις
11:58 - 18 Σεπ 2026

ΕΣΗΕΑ: Καλεί εκ νέου τη Deutsche Welle να μην καταργήσει το ελληνόφωνο τμήμα της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί, για μια ακόμη φορά, την Deutsche Welle (DW) να ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, να καταργήσει στα τέλη του έτους την ελληνόφωνη υπηρεσία της.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, «το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε σε αυτήν την απόφαση και έχει οργανώσει καμπάνια ενημέρωσης, προκειμένου να άρει αυτήν την άδικη απόφαση καθώς το ελληνόφωνο τμήμα αποτελεί το μοναδικό από τα συνολικά 32 γλωσσικά προγράμματα του σταθμού που καταργείται ολοκληρωτικά.

Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και τη δημοσιογραφική παρουσία της Deutsche Welle στην Ελλάδα, η οποία επί δεκαετίες παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Η ελληνόφωνη υπηρεσία αποτελεί και έναν ιστορικό δίαυλο επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Έναν δίαυλο που συνέβαλε ουσιαστικά στην ενημέρωση του ελληνικού κοινού και στην καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, μέσω μιας γλώσσας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στις αξίες και στην ιστορική πορεία της Ευρώπης».

Το Δ.Σ. της Ένωσης έχει αποστείλει στη διοίκηση και σε στελέχη της Deutsche Welle, καθώς και στον Πρέσβη της Γερμανίας Andreas Kindl στην Ελλάδα, τις επιστολές, τα ψηφίσματα και τις δηλώσεις στήριξης φορέων και προσωπικοτήτων, από τους οποίους ζητήσαμε να στηρίξουν την προσπάθειά μας και να συμβάλουν στη διατήρηση του ελληνόφωνου προγράμματος. Ευχαριστούμε θερμά όσους συστρατεύθηκαν, με κάθε τρόπο, μαζί μας στον αγώνα για να ανατραπεί η απόφαση της Deutsche Welle (DW). Υιοθέτησαν σχετικά ψηφίσματα:

  • Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ) με 600.000 επαγγελματίες ΜΜΕ μέσω 187 Ενώσεων σε περισσότερες από 140 χώρες και
  • Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (EFJ) με 296.000 επαγγελματίες ΜΜΕ μέσω 76 Ενώσεων σε 44 χώρες
  • Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και εκτός δημοσιογραφικού κόσμου και συνεχίζεται:

Έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα 1.214 υπογραφές, οι περισσότερες δημοσιογράφων-μελών της Ένωσής μας (https://www.esiea.gr/anoixti-epistoli-diamartyria-gia-ti-deutsche-welle/).

Στο κάλεσμα της ΕΣΗΕΑ ανταποκρίθηκαν με επιστολές τους:

  • Τρείς Δήμαρχοι εμβληματικών περιοχών της Ελλάδας της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου και των μαρτυρικών Δήμων Διστόμου και Καλαβρύτων
  • Τέσσερις Σύλλογοι εκδοτών βιβλίου με 1.000 μέλη ανά την επικράτεια
  • Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος
  • Ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος
  • Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών
  • Ο Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821
  • Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος που εκπροσωπεί 480 Σωματεία στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι χιλιάδες Πόντιοι τη δεκαετία του ’60 και ’70 μετανάστευσαν στην τότε Δυτική Γερμανία
  • Η ΠΟΕΣΥ και οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις της Ελλάδας
  • Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)
  • Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ
  • Η Ένωση Συντακτών Κύπρου
  • Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων όλων των Δημοσιογράφων «Ξενοφών»
Την καμπάνια στηρίζουν 129 προσωπικότητες του δημόσιου βίου Ο αγώνας συνεχίζεται! 129 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΟΔ ΕΑΞΤ ΕΔΟΕΑΠ ΕΟΔ ΕΣΚ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΟΕΣΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΣΕΟ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν
Ειδήσεις

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου
Ειδήσεις

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες
Ειδήσεις

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Απεβίωσε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Επαμεινώνδας Μανωλίτσης
Πολιτική

Απεβίωσε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Επαμεινώνδας Μανωλίτσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
18/09/2026 - 13:59

Αντέχουν τα crypto κόντρα στην «κατάρα» του Σεπτεμβρίου – Στα $78.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
18/09/2026 - 13:58

Ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την αναβάθμιση – Πέντε ακόμη ελληνικές μετοχές στον Stoxx 600

Ειδήσεις
18/09/2026 - 13:53

Ιράν: Πλήγμα σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ - «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί» λέει ο Τραμπ

Εμπορεύματα
18/09/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Αργή αποκλιμάκωση με φόντο τη μείωση των πιέσεων στην προσφορά - Στα $103 το Brent

Επιχειρήσεις
18/09/2026 - 13:25

Ο Γουόρεν Μπάφετ αποχωρεί από πρόεδρος της Berkshire Hathaway - Αναλαμβάνει ο γιος του

Ανεμοδείκτης
18/09/2026 - 13:24

Εκλογές έρχονται, δεν είναι ώρα για πειράματα

Ειδήσεις
18/09/2026 - 13:21

ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της

Πολιτική
18/09/2026 - 13:14

Πιερρακάκης: Ενεργειακή κρίση και παραγωγικότητα τα δύο βασικά θέματα στο Eurogroup

Ειδήσεις
18/09/2026 - 13:11

Πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία έναντι $24,3 δισ., καθώς οι Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις

Αυτοδιοίκηση
18/09/2026 - 13:05

«Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Η μεγάλη 24ωρη γιορτή στην «καρδιά» της πόλης από το Σάββατο (19/9)

Πολιτική
18/09/2026 - 13:01

Χρυσοχοΐδης για επέτειο δολοφονίας Φύσσα: Το μίσος δεν αποτέλεσε ποτέ εργαλείο ανάπτυξης και ευημερίας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18/09/2026 - 12:58

Γρίπη των πτηνών: Αυξημένος ο κίνδυνος στην Ευρώπη – Τα 5 μέτρα προστασίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/09/2026 - 12:44

Βίαιη και μαζική αναδιανομή πλούτου μέσω του πετρελαίου

Πολιτική
18/09/2026 - 12:43

Γεωργιάδης: Σε λειτουργία το medwatch για ψηφιακούς ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία – Τι αλλάζει

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/09/2026 - 12:37

Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time ρίχνει στην πισίνα τους Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/09/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Εκτίναξη» 16,4% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Οικονομία
18/09/2026 - 12:15

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ. την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Πολιτική
18/09/2026 - 12:13

Χρηστίδης για Φύσσα: Μόνο μαζί τελειώνουμε με τους νεοναζί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/09/2026 - 12:09

Alpha Bank: Πρόταση για επαναγορά ομολόγου €500 εκατ. με παράλληλη νέα έκδοση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/09/2026 - 12:07

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ και έργων αποθήκευσης 250 MW

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:58

ΕΣΗΕΑ: Καλεί εκ νέου τη Deutsche Welle να μην καταργήσει το ελληνόφωνο τμήμα της

Αυτοδιοίκηση
18/09/2026 - 11:49

Δούκας για Παύλο Φύσσα: Η μνήμη και το μήνυμά του παραμένουν ζωντανά

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:42

Saudi Aramco: «Γέφυρα» μέσω Ομάν για 60 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Πολιτική
18/09/2026 - 11:37

Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 102 ετών

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:34

Μετρό Συντάγματος: Νέος χάρτης με γραφή Braille για άτομα με οπτική αναπηρία – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:32

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €3,3 δισ. στην Ουκρανία για την ενίσχυση της άμυνας

Πολιτική
18/09/2026 - 11:31

Μητσοτάκης: Πετά το μπαλάκι του ΕΦΚ στην Ευρώπη - «Θα θέσω το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:20

ΟΗΕ: «Εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ σε δύο επιθέσεις στο Ιράν

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:16

Στο «μικροσκόπιο» 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας – Πρόστιμα, ανακλήσεις αδειών και εισαγγελικές έρευνες

Ειδήσεις
18/09/2026 - 11:11

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Εκδηλώσεις μνήμης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ