ΕΣΗΕΑ: Καλεί εκ νέου τη Deutsche Welle να μην καταργήσει το ελληνόφωνο τμήμα της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί, για μια ακόμη φορά, την Deutsche Welle (DW) να ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, να καταργήσει στα τέλη του έτους την ελληνόφωνη υπηρεσία της.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση, «το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε σε αυτήν την απόφαση και έχει οργανώσει καμπάνια ενημέρωσης, προκειμένου να άρει αυτήν την άδικη απόφαση καθώς το ελληνόφωνο τμήμα αποτελεί το μοναδικό από τα συνολικά 32 γλωσσικά προγράμματα του σταθμού που καταργείται ολοκληρωτικά.

Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά όχι μόνο την ενημέρωση αλλά και τη δημοσιογραφική παρουσία της Deutsche Welle στην Ελλάδα, η οποία επί δεκαετίες παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Η ελληνόφωνη υπηρεσία αποτελεί και έναν ιστορικό δίαυλο επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Έναν δίαυλο που συνέβαλε ουσιαστικά στην ενημέρωση του ελληνικού κοινού και στην καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, μέσω μιας γλώσσας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στις αξίες και στην ιστορική πορεία της Ευρώπης».

Το Δ.Σ. της Ένωσης έχει αποστείλει στη διοίκηση και σε στελέχη της Deutsche Welle, καθώς και στον Πρέσβη της Γερμανίας Andreas Kindl στην Ελλάδα, τις επιστολές, τα ψηφίσματα και τις δηλώσεις στήριξης φορέων και προσωπικοτήτων, από τους οποίους ζητήσαμε να στηρίξουν την προσπάθειά μας και να συμβάλουν στη διατήρηση του ελληνόφωνου προγράμματος. Ευχαριστούμε θερμά όσους συστρατεύθηκαν, με κάθε τρόπο, μαζί μας στον αγώνα για να ανατραπεί η απόφαση της Deutsche Welle (DW). Υιοθέτησαν σχετικά ψηφίσματα:

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ) με 600.000 επαγγελματίες ΜΜΕ μέσω 187 Ενώσεων σε περισσότερες από 140 χώρες και

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (EFJ) με 296.000 επαγγελματίες ΜΜΕ μέσω 76 Ενώσεων σε 44 χώρες

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και εκτός δημοσιογραφικού κόσμου και συνεχίζεται:

Έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα 1.214 υπογραφές, οι περισσότερες δημοσιογράφων-μελών της Ένωσής μας (https://www.esiea.gr/anoixti-epistoli-diamartyria-gia-ti-deutsche-welle/).

Στο κάλεσμα της ΕΣΗΕΑ ανταποκρίθηκαν με επιστολές τους:

Τρείς Δήμαρχοι εμβληματικών περιοχών της Ελλάδας της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου και των μαρτυρικών Δήμων Διστόμου και Καλαβρύτων

Τέσσερις Σύλλογοι εκδοτών βιβλίου με 1.000 μέλη ανά την επικράτεια

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο της Ελλάδος

Ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών

Ο Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος που εκπροσωπεί 480 Σωματεία στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι χιλιάδες Πόντιοι τη δεκαετία του ’60 και ’70 μετανάστευσαν στην τότε Δυτική Γερμανία

Η ΠΟΕΣΥ και οι Δημοσιογραφικές Ενώσεις της Ελλάδας

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων όλων των Δημοσιογράφων «Ξενοφών»

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