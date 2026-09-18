Saudi Aramco: «Γέφυρα» μέσω Ομάν για 60 εκατ. βαρέλια πετρελαίου

Η Σαουδική Αραβία εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση των εξαγωγών πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, στρεφόμενη σε εναλλακτικές διαδρομές και διαφορετικές μεθόδους θαλάσσιας μεταφοράς. Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τις επιθέσεις στον αγωγό East-West, οι οποίες έχουν περιορίσει τη δυνατότητα εξαγωγών από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγές της αγοράς που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι η Saudi Aramco έχει ήδη διαθέσει περίπου 60 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από το λιμάνι Ρας Τανουρά, στον Περσικό Κόλπο, με στόχο τη φόρτωσή τους μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) στο λιμάνι Σοχάρ του Ομάν. Οι συγκεκριμένες ποσότητες αφορούν φορτώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς αποτελεί προσπάθεια να αντισταθμιστούν οι ποσότητες που έχουν χαθεί από τη Γιανμπού. Ο αγωγός East-West αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη μεταφορά πετρελαίου από τα κοιτάσματα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας προς τη δυτική ακτή της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο, το βασίλειο έχει τη δυνατότητα να εξάγει αργό προς την Ευρώπη και άλλες διεθνείς αγορές χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τις υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

Μετά την επίθεση στον αγωγό, οι εξαγωγές από τη Γιανμπού περιορίστηκαν σημαντικά, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανή απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου από τη διεθνή αγορά. Το Reuters είχε εκτιμήσει ότι μια διακοπή στη λειτουργία του αγωγού θα μπορούσε να επηρεάσει έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία ενισχύει τις προμήθειες προς την Ασία

Οι επιπλέον ποσότητες που μεταφέρονται μέσω Ομάν κατευθύνονται κατά κύριο λόγο προς τις ασιατικές αγορές. Μεταξύ των βασικών αγοραστών βρίσκονται διυλιστήρια στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, ενώ μέρος των φορτίων αναμένεται να διοχετευθεί επίσης στην Ινδία και την Ιαπωνία.

Η επιλογή του Σοχάρ έχει στρατηγική σημασία για το Ριάντ, καθώς δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς του αργού σε διαφορετικά δεξαμενόπλοια μέσω επιχειρήσεων ship-to-ship. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ανάγκη για απευθείας μεταφορά των φορτίων μέσω θαλάσσιων διαδρομών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ταυτόχρονα, η αυξημένη παρουσία σαουδαραβικού πετρελαίου στις ασιατικές αγορές λειτουργεί καθησυχαστικά για τους traders.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε άμεσα και τις τιμές του πετρελαίου. Κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, τα futures υποχώρησαν περισσότερο από 1 δολάριο το βαρέλι, ενώ το Brent κινήθηκε χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Παράλληλα, θετικά αντιμετωπίστηκαν από τις αγορές οι πληροφορίες ότι η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να αποκαταστήσει μέσα σε λίγες ημέρες περίπου το ήμισυ της δυναμικότητας του αγωγού East-West.

Το κρίσιμο τεστ για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου

Οι τελευταίες εξελίξεις καταδεικνύουν ότι η αγορά πετρελαίου δεν εξετάζει πλέον αποκλειστικά την παραγωγική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και το κατά πόσο η χώρα μπορεί να μεταφέρει το αργό από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στα διεθνή λιμάνια και από εκεί στους τελικούς αγοραστές.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη καθώς η ναυσιπλοΐα στον Στενό του Ορμούζ παραμένει σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από τα συνηθισμένα. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Reuters, μόλις τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν από τον Στενό την Πέμπτη, έναντι μέσου όρου 16 πλοίων κατά το προηγούμενο δεκαήμερο. Ο Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως.

Για το Ριάντ, η αποστολή φορτίων από το Ρας Τανουρά και η μεταφόρτωσή τους στο Σοχάρ συνιστούν, επομένως, έναν τρόπο διατήρησης των ροών πετρελαίου προς την Ασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές διαδρομές εξαγωγών αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς.

Η αγορά παραμένει, ωστόσο, ιδιαίτερα ευάλωτη στις ειδήσεις που αφορούν τις πετρελαϊκές υποδομές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Τις προηγούμενες ημέρες οι τιμές είχαν σημειώσει ισχυρή άνοδο, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι για μεγαλύτερη απώλεια προσφοράς. Στη συνέχεια, όμως, υποχώρησαν, καθώς αυξήθηκαν οι ενδείξεις ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να αποκαταστήσει μέρος της δυναμικότητας του αγωγού και παράλληλα να ενισχύσει τις εξαγωγές μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα 60 εκατ. βαρέλια που έχουν προγραμματιστεί για φόρτωση μέσω Ομάν δεν αποτελούν απλώς μια εμπορική συμφωνία. Αποτυπώνουν την προσπάθεια του Ριάντ να προσαρμόσει την εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες και να περιορίσει τις επιπτώσεις των διαταραχών στις διεθνείς αγορές.