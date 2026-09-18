Χρηστίδης για Φύσσα: Μόνο μαζί τελειώνουμε με τους νεοναζί

«13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στο Κερατσίνι, από τα μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή”: Ποτέ ξανά», τονίζει ο βουλευτής Νότιου Τομέα του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης σε ανάρτησή του με αφορμή την επέτειο θανάτου του Παύλου Φύσσα.

«Από τον Οκτώβριο του 2020, η Χρυσή Αυγή είναι και με τη βούλα της Δικαιοσύνης, εγκληματική οργάνωση. Η πληγή της Ακροδεξιάς και του Νεοναζισμού, της ρητορικής και των πράξεων μίσους που άνοιξε στο σώμα της Δημοκρατίας η Χρυσή Αυγή δεν έκλεισε με την καταδίκη της ηγετικής της ομάδας.

Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να την κλείσουμε εμείς, μια και καλή. Για τον Παύλο Φύσσα. Και για κάθε θύμα του φασισμού και του νεοναζισμού. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να τελειώσουμε με τους νεοναζί», γράφει ακόμη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.