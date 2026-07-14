ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:45 - 14 Ιουλ 2026

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), υπέβαλε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.6.17.1 του Κανονισμού και την παρ. 12 της υπ' αριθ. 27/15.04.2025 απόφασης της Euronext Athens, καθώς έχουν πλέον αρθεί οι λόγοι που είχαν επιβάλει την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας. 

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, κατά τη συνεδρίασή της, της 10ης Ιουλίου 2026, ενέκρινε την επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου της Euronext Athens. Η μεταφορά των μετοχών στην Κύρια Αγορά ορίστηκε από την Εταιρεία να είναι η Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026.

Οι μετοχές της Εταιρείας τελούσαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τις 02.06.2025, καθόσον η Εταιρεία παρέμενε στην Κατηγορία Επιτήρησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3.1.6.1 του Κανονισμού της Euronext Athens. Στο διάστημα αυτό η Εταιρεία προχώρησε σε ενέργειες ρύθμισης των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών της και αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων η επίδραση των οποίων αποτυπώθηκε στα δημοσιευμένα οικονομικά της αποτελέσματα της χρήσης 2025.

Με βάση τα δημοσιευμένα ετήσια οικονομικά στοιχεία της 31.12.2025, η Εταιρεία δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια υπαγωγής στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα:

  • Ρύθμιση οφειλών: Στις 29.05.2025 υπεγράφη συμφωνία με τους πιστωτές της Εταιρείας, η οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της 06.11.2025. Στις 30.12.2025 ρυθμίστηκαν οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο. Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει ρυθμίσει το σύνολο των υποχρεώσεών της και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Ίδια Κεφάλαια: Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2025 σε €3.028.000, έναντι €34.616 κατά την προηγούμενη χρήση.
  • Λειτουργική κερδοφορία: Ο Όμιλος εμφάνισε θετικά αποτελέσματα χρήσης 2025, με EBIT € 1.557.156 (έναντι € 215.703 το 2024), κέρδη προ φόρων € 3.882.490 (έναντι ζημιών € 288.909 το 2024) και κέρδη μετά φόρων € 2.905.796 (έναντι ζημιών € 319.906 το 2024).
  • Οικονομικές καταστάσεις: Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2025 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) και έλαβαν σύμφωνη γνώμη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, χωρίς θέμα έμφασης.

Παράλληλα με την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων και τη ρύθμιση των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο, η Εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα λειτουργικής και εμπορικής αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης των πωλήσεων, βελτίωσης του προϊοντικού και πελατειακού μείγματος, βελτιστοποίησης του κόστους λειτουργίας και ενίσχυσης του μικτού περιθωρίου κέρδους, ενέργειες η θετική επίδραση των οποίων εκτιμάται ότι θα αποτυπωθούν στη χρήση 2026.

Η επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των 28.438.268 μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Real Consulting στην Κύρια Αγορά
Ανακοινώσεις

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Real Consulting στην Κύρια Αγορά

Real Consulting: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για είσοδο στην Κύρια Αγορά
Ανακοινώσεις Εταιρειών

Real Consulting: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για είσοδο στην Κύρια Αγορά

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ανακοινώσεις

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ: Μεταφορά των μετοχών από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κύρια Αγορά
Ανακοινώσεις

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ: Μεταφορά των μετοχών από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κύρια Αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/07/2026 - 20:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:30

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:10

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

Οικονομία
14/07/2026 - 18:48

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
14/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Ανακαλεί το τέλος 20% για τα πλοία στο Ορμούζ και στρέφεται σε επενδυτικές συμφωνίες στον Κόλπο

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 18:24

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 17:37

Real Consulting: Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους €3,07 εκατ.

Πολιτική
14/07/2026 - 17:37

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει «θεσμικές εκτροπές» στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ζητά την απομάκρυνση βουλευτών της ΝΔ

Πολιτική
14/07/2026 - 17:30

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Πολιτική
14/07/2026 - 17:24

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:19

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:10

Υπόθεση Νέστορα: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι – Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 17:10

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:38

Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 16:31

ΔΕΗ: Στο 5,05% η συμμετοχή της Capital Group

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:30

Greek Space Tech Forum 2026: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που παρέχει στη χώρα η δραστηριοποίηση στο διάστημα

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:21

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:19

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:13

Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ