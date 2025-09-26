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Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Real Consulting στην Κύρια Αγορά
Ανακοινώσεις
13:35 - 26 Σεπ 2025

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Real Consulting στην Κύρια Αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα 26/9 τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Real Consulting με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξαν ο κ. Νίκος Βαρδινογιάννης, Πρόεδρος και ο κ. Αναστάσιος Παπαργύρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποδεχόμενους τους εκπροσώπους της Real Consulting, o Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Real Consulting είναι η 5 η εταιρεία της Εναλλακτικής Αγοράς που πραγματοποιεί το επόμενο βήμα για εισαγωγή στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου. Εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά τον Αύγουστο του 2021 και στο σχετικά σύντομο διάστημα παρουσίας της σε αυτή πενταπλασίασε την κεφαλαιοποίησή της από τα €22 εκ ευρώ σε περίπου €112 εκ. σήμερα. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει αποτελέσει όλα αυτά τα χρόνια ένα πραγματικό φυτώριο ανάπτυξης και εξέλιξης για τις μικρομεσαίες και δυναμικές επιχειρήσεις της χώρας. Παρέχοντας ένα πιο ευέλικτο και προσαρμοσμένο πλαίσιο εισαγωγής, δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες με αναπτυξιακές φιλοδοξίες να αντλήσουν κεφάλαια, να ενισχύσουν την εταιρική τους εικόνα και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στις απαιτήσεις της κεφαλαιαγοράς».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Real Consulting, κ. Νίκος Βαρδινογιάννης, δήλωσε: «Η διαπραγμάτευση των μετοχών μας στην Κύρια Αγορά υπογραμμίζει τη συνεχή πρόοδο της Real Consulting. Μέσα από αυτήν την εξέλιξη, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά, επιδιώκοντας σταθερά την αριστεία, την καινοτομία και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας».

Aπό την πλευρά της, η κ. Διονυσία Καρατζά, CEO της Real Consulting, τόνισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό της: «Μετά από 25 χρόνια συνεχούς εξέλιξης και δημιουργίας, η Real Consulting ανοίγει ένα νέο, ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο με την ένταξή της στην Κύρια Αγορά. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει σε ισχυρή θέση, έτοιμους να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και τις επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες, μετόχους και πελάτες για τη διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη τους, που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Μιχάλης Φέκκας δήλωσε σχετικά: «Η μετάταξη από την Εναλλακτική στην Κύρια Ρυθμιζόμενη Αγορά δεν είναι απλώς αλλαγή “πίνακα”, αλλά μετάβαση σε ένα πιο απαιτητικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας. Η μετάταξη της Real Consulting σηματοδοτεί ανάληψη ανώτερου επιπέδου υποχρεώσεων και μια νέα, αισιόδοξη αρχή για την εταιρεία και την ελληνική κεφαλαιαγορά».

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