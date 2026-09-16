Τουρκικό χρηματιστήριο: Βουτιά 6,6% με φόντο εκροές $1,13 δισ. από επενδυτικά funds

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τουρκικές μετοχές την Τετάρτη 16/9, με τον δείκτη Borsa Istanbul 100 να καταγράφει απώλειες άνω του 6%, καθώς οι δυσκολίες της Pusula Portfoy να ανταποκριθεί σε αιτήματα επενδυτών για απόσυρση κεφαλαίων ενίσχυσαν τις ανησυχίες για πιθανές πιέσεις ρευστότητας στην αγορά.

Η πτώση του βασικού δείκτη του τουρκικού χρηματιστηρίου οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της διαπραγμάτευσης, καθώς οι απώλειες ξεπέρασαν το όριο του 6%.

Ο Borsa Istanbul 100 υποχωρεί κατά 6,6%, στις 12.971 μονάδες, και κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση του από τον Μάρτιο του 2025. Σχεδόν το σύνολο των μετοχών του δείκτη κινείται σε αρνητικό έδαφος, με μόλις δύο τίτλους να καταγράφουν κέρδη.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και η μετοχή της Destek Finans Faktoring, η οποία σημειώνει απώλειες 10%.

Μεγάλες εκροές από τα επενδυτικά funds

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας οικονομικών δεδομένων Fintables, οι καθαρές εκροές από τουρκικά επενδυτικά funds ανήλθαν την Τετάρτη σε περίπου 55 δισ. τουρκικές λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,13 δισ. δολάρια.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η Tera Portfoy Yonetimi κατέγραψε καθαρές εκροές περίπου 32 δισ. λιρών, ενώ σχεδόν 9,6 δισ. λίρες αποσύρθηκαν από κεφάλαια που διαχειρίζεται η Pusula Portfoy Yonetimi.

Η εξέλιξη έχει ενισχύσει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο η δυνατότητα ορισμένων εταιρειών διαχείρισης να ανταποκριθούν άμεσα στα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων.

Στο επίκεντρο η Pusula

Η Pusula Portfoy ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ορισμένα από τα funds που διαχειρίζεται δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν αιτήματα επενδυτών για την απόσυρση κεφαλαίων.

Παράλληλα, η Tera Yatirim Menkul Degerler, η οποία είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κινητών αξιών της Pusula, διευκρίνισε ότι η σχετική συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ότι δεν φέρει ευθύνη για τις συγκεκριμένες διαδικασίες.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη μεταβλητότητα στην τουρκική αγορά, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις ροές κεφαλαίων και την κατάσταση ρευστότητας στα επενδυτικά funds.