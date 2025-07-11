Ραντεβού με την τύχη έδωσαν δύο παίκτες του ΣΚΡΑΤΣ σε Λιβαδειά και Τρίκαλα: Θα εισπράττουν €24.000 και €5.000 κάθε μήνα για 2 χρόνια

Χιλιάδες λόγους για να γιορτάζουν κάθε μήνα έχουν δύο τυχεροί παίκτες του ΣΚΡΑΤΣ στη Λιβαδειά και στα Τρίκαλα, καθώς από αυτόν τον μήνα και κάθε μήνα, θα λαμβάνουν 24.000 ευρώ και 5.000 ευρώ αντίστοιχα, για τους επόμενους 24 μήνες.

Οι νικητές δοκίμασαν την τύχη τους στα παιχνίδια της νέας οικογένειας ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» σε καταστήματα ΟΠΑΠ της περιοχής τους, κερδίζοντας τα μέγιστα έπαθλα των παιχνιδιών «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€» και «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-2€».

«Είναι… εξωπραγματικό»

Συγκεκριμένα, ο τυχερός κάτοικος της Λιβαδειάς προμηθεύτηκε τον λαχνό «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€» από το κατάστημα ΟΠΑΠ του Γιώργου Καράτζαλη και κέρδισε 24.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες.

«Η χαρά μας δεν περιγράφεται. Το να εισπράττει κανείς 24.000 ευρώ κάθε μήνα, για τα επόμενα δυο χρόνια είναι… εξωπραγματικό. Ουσιαστικά, με μια καλή διαχείριση, ο υπερτυχερός θα κυκλοφορεί ξένοιαστος όχι μόνο για τους επόμενους 24 μήνες, αλλά για πολύ περισσότερο. Στο κατάστημά μας επικρατεί εορταστικό κλίμα. Είμαστε ευτυχείς που φέραμε τύχη στο νικητή και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο», αναφέρει ο κ. Καράτζαλης.

«Θέμα συζήτησης σε όλη την πόλη»

Αντίστοιχα, ο νικητής του ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-2€» στα Τρίκαλα, προμηθεύτηκε τον λαχνό του από το κατάστημα ΟΠΑΠ του Νίκου Γκούτρα και θα εισπράττει 5.000 ευρώ κάθε μήνα για τους επόμενους 24 μήνες.

«Ο νικητής του ΣΚΡΑΤΣ αποτελεί το κύριο θέμα συζήτηση σε όλη την πόλη, τις τελευταίες ημέρες. Το να ξέρεις πως έχεις εξασφαλίσει ένα μεγάλο εισόδημα ύψους 5.000 ευρώ για τους επόμενους 24 μήνες, σίγουρα σε κάνει να αντιμετωπίζεις με περίσσια αισιοδοξία το μέλλον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς, από το να καταγράφονται τέτοιες επιτυχίες στο κατάστημα μας», τονίζει ο Δημήτρης Τσίπρας, υπεύθυνος στο τυχερό κατάστημα ΟΠΑΠ του κ. Γκούτρα.

Οι λαχνοί της οικογένειας ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ»

Η νέα οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» αποτελείται από τρία παιχνίδια. Σε όλους τους λαχνούς, οι παίκτες προσπαθούν να ταιριάξουν οποιονδήποτε από τους αριθμούς τους με έναν από τους τυχερούς αριθμούς, ώστε να κερδίσουν το αντίστοιχο ποσό.

Αν βρουν το σύμβολο «24ΜΗΝΕΣ» δύο φορές στον λαχνό τους, κερδίζουν το μέγιστο έπαθλο του εκάστοτε παιχνιδιού, δηλαδή 50.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-10€», 24.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€» και 5.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες στο ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-2€». Επίσης, στα παιχνίδια «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-10€» και «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ-5€», κερδίζουν 2.000 και 1.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες αντιστοίχως, αν βρουν δύο φορές το σύμβολο «ΤΥΧΗ».