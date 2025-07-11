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Tax Webinar για ομογενείς και φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού
Οικονομία
14:29 - 11 Ιουλ 2025

Tax Webinar για ομογενείς και φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρώτο ενημερωτικό Tax Webinar για φορολογικά θέματα, που αφορούν τους ομογενείς και τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.

Περισσότεροι από 850 Έλληνες από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τη διαδικτυακή ημερίδα, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Κατά τη διάρκεια του webinar παρουσιάστηκαν θέματα, όπως:

  • Η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και η μεταφορά φορολογικής κατοικίας
  • Οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού
  • Οι δυνατότητες εναλλακτικής φορολόγησης και τα κίνητρα προσέλκυσης ιδιωτών και επενδυτών
  • Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Οι τελωνειακές απαλλαγές μεταφοράς κατοικίας στην Ελλάδα
  • Οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι εφαρμογές κινητών της ΑΑΔΕ, για ασφαλή 24/7 πρόσβαση από οπουδήποτε στον κόσμο

Χαιρετισμούς απηύθυναν διαδικτυακά η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρα Μυρογιάννη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας, Γιώργος Φάκος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης, Βίβιαν Σαρτζετάκη. Την ημερίδα συντόνισε ο Διευθυντής της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, Παναγιώτης Μπάλλας.

Η κυρία Μυρογιάννη, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο, τόνισε ότι «η πρωτοβουλία αυτή είναι το αποτέλεσμα διαρκούς διαλόγου με τις ελληνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήματα των Ομογενών, και έχει ως στόχο να διευκολύνει του Έλληνες του εξωτερικού στις συναλλαγές τους με τις ελληνικές αρχές και υπηρεσίες σε ζητήματα φορολογίας, οικονομικών, περιουσιακών και γραφειοκρατικών διαδικασιών». Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες δράσεις με θέματα που απασχολούν τους Έλληνες του εξωτερικού.

«Η σημερινή ημερίδα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι είμαστε σταθερά δίπλα σας, στους Έλληνες της διασποράς και όλους όσοι ζουν και φορολογούνται στο εξωτερικό. Με σύγχρονες, φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα μας, προσπαθούμε να σας εξυπηρετούμε εύκολα και αποτελεσματικά — όπου κι αν βρίσκεστε. Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης που ξεπερνά σύνορα και αποστάσεις» δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στο μενού Ομογενείς & Κάτοικοι Εξωτερικού.

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