Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα χρειάζεται εθνική στρατηγική και άλμα παραγωγικότητας - Ψηφίστηκε το ν/σ του ΥΠΑΝ για τις δημόσιες συμβάσεις

Τη σημασία μια ισχυρής, ανταγωνιστικής και παραγωγικής οικονομίας για την παραμονή των Ελλήνων στη χώρα εξήρε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στη ψήφιση του νομοσχεδίου για την Πολιτική Ποιότητας, την κατάρτιση υπαλλήλων στις δημόσιες συμβάσεις, τον εκσυγχρονισμό της μεταποίησης στην Αττική και την υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων.

Αρχικά, ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στη διεθνή αβεβαιότητα και τις μεγάλες αναταράξεις στο παγκόσμιο σύστημα, επισήμανε ότι «απαιτείται εθνική στρατηγική για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ελλήνων και του Ελληνισμού» και προσέθεσε: «Μόνο μια τέτοια οικονομία μπορεί να παράγει χρήματα που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε όσο και όπως πρέπει εξοπλισμένοι, για να αντιμετωπίσουμε σοβαρούς εθνικούς κινδύνους. Μόνο μια τέτοια παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, μπορεί να συμβάλλει στη σταθερή ενίσχυση του εισοδήματος όλων των Ελλήνων. Και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων που το έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης, η Ελλάδα πρέπει να κάνει ένα άλμα παραγωγικότητας, εάν θέλει να έχει βιώσιμη προοπτική. Επισήμανε ότι το σήμα Made in Greece «πρέπει να αποτελέσει αληθινό σύμβολο ποιότητας και αξιοπιστίας προϊόντων και υπηρεσιών και ταυτόχρονα ένα μεγάλο άλμα για την ασφάλεια των πολιτών και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας». Στη συνέχεια αναρωτήθηκε για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν στηρίζει αυτή την πολιτική και τι ακριβώς έχει να αντιπαραθέσει ως αντιπρόταση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε, επίσης, στα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2004 και 2011 και δεν ολοκληρώθηκαν, τονίζοντας πως «αυτό είναι παράνομο και αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέψουν στα κρατικά ταμεία, στους Έλληνες φορολογούμενους εντόκως. Τα σχέδια αυτά αυτοδικαίως απεντάσσονται, όλα τα στοιχεία θα δοθούν στην ΑΑΔΕ και εκείνη θα πράξει τα δέοντα». Υπογράμμισε μάλιστα ότι «δεν ακούστηκε λέξη γι’ αυτό από την αντιπολίτευση. Η διαφάνεια για εσάς δεν είναι στρατηγική επιλογή, είναι λέξεις που χρησιμοποιείτε με ψέματα και συκοφαντίες. Δεν έχετε καμία εγγύηση αξιοπιστίας».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η ΝΔ έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, γιατί είναι κόμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, την ακούει, διορθώνει τις αδυναμίες της. «Είμαστε το κόμμα του μέτρου και της λογικής που εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ορισμένοι θέλουν να μας βγάλουν από αυτή την τροχιά, θέλουν να φέρουν διχαστικό κλίμα, προκλήσεις, επιδίδονται σε ένα κυνήγι μαγισσών για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους» υπογράμμισε.

Τέλος, για το μεταναστευτικό είπε: «Η Ελλάδα έχει την ευθύνη να προασπίζει την εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας. Είμαι υπερήφανος για ό,τι έκανα για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο, είμαι υπερήφανος για τις δυνάμεις ασφαλείας της πατρίδας μας. Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ότι πρέπει να προασπίζουμε τα σύνορά μας σε στεριά και θάλασσα; Στην Ελλάδα μπορείς να μπαίνεις μόνο νομίμως όπως συμβαίνει σε όλες τις σοβαρές χώρες και όχι όπως θα αποφασίσουν εγκληματίες διακινητές δυστυχισμένων ανθρώπων που τους φέρνουν με κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους. Η Ελλάδα, είτε αρέσει είτε όχι, με αυτή την κυβέρνηση θα είναι ένα ισχυρό και αξιόπιστο κράτος, που με πράξεις και ευθύνη διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια όλων των Ελλήνων πολιτών».