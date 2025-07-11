Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για μεταναστευτικό: Επέλεξε να παραστήσει ξανά τον Πόντιο Πιλάτο

Σε σχολιασμό της ψηφοφορίας στη Βουλή, σχετικά με την τροπολογία για το μεταναστευτικό, προχώρησε με δήλωσή του στα social media ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι για ακόμα μια φορά «παρέστησε» τον Πόντιο Πιλάτο.

Όπως ανέφερε με ανάρτηση του στο Facebook ο Παύλος Μαρινάκης για την τροπολογία που υπερψηφίστηκε στη Βουλή για το μεταναστευτικό: «Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε, για ακόμα μία φορά, να παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο, ψηφίζοντας “παρών”. Ταυτόχρονα, έδειξε ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση καθώς ψήφισε και υπέρ της “αντισυνταγματικότητας” της συγκεκριμένης τροπολογίας, συμπλέοντας με την πρόταση της “Πλεύσης Ελευθερίας“».

Πιο αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση – δήλωση του Παύλου Μαρινάκη έχει ως εξής:

«Σήμερα στη Βουλή ψηφίσθηκε μία σημαντική και απολύτως αναγκαία τροπολογία για την προσωρινή αναστολή των αιτήσεων χορήγησης ασύλου για όσους φτάνουν δια θαλάσσης από την Βόρεια Αφρική, με σκοπό την προστασία της χώρας μας από την αύξηση των παράτυπων αφίξεων.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε, για ακόμα μία φορά, να παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο, ψηφίζοντας «παρών». Ταυτόχρονα, έδειξε ότι βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση καθώς ψήφισε και υπέρ της «αντισυνταγματικότητας» της συγκεκριμένης τροπολογίας, συμπλέοντας με την πρόταση της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Εάν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η διάταξη είναι αντισυνταγματική, τότε δεν μπορεί να δικαιολογήσει το «παρών» που επέλεξε για την τροπολογία. Το απόλυτο βέρτιγκo.

Όπως και να έχει, η ιστορία «έγραψε» ξανά ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, μπροστά σε μία ακόμα μεγάλη κρίση για τον τόπο, δεν πήρε σαφή θέση, ούτε παρουσίασε κάποια ουσιαστική αντιπρόταση.

Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ ψηφίζοντας στη Βουλή «παρών», έδειξε ότι σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας παραμένει μονίμως απόν».