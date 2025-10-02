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Θωμάς Στρακόσα στο PS Blog: «Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι σε ένα υψηλότερο επίπεδο από όλους τους άλλους» (vid.)
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:14 - 02 Οκτ 2025

Θωμάς Στρακόσα στο PS Blog: «Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι σε ένα υψηλότερο επίπεδο από όλους τους άλλους» (vid.)

Reporter.gr Newsroom
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Τα φαινόμενα ρατσισμού που αντιμετώπισε, η αποθέωση στη Λάτσιο, το Στρακόσα που έγινε… Στρακόσια και η επιστροφή στην Ελλάδα.  

Μια ξεχωριστή αναδρομή στα χρόνια της παιδικής του ηλικίας πραγματοποιεί ο Θωμάς Στρακόσα στο νέο επεισόδιο του "Off The Record" του PS Blog, υποδεχόμενος τη Μαρία Κουβέλη στη Νέα Σμύρνη, μια περιοχή που έχει γι’ αυτόν ιδιαίτερη σημασία.

Ο πατέρας του, Φώτης Στρακόσα, πρώην τερματοφύλακας του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων ομάδων, βρήκε στη Νέα Σμύρνη το δικό του καταφύγιο όταν μετανάστευσε με την οικογένειά του από την Αλβανία στην Ελλάδα, εν μέσω πολιτικών αναταραχών.

Όπως εξομολογείται στο “Off The Record” ο Θωμάς Στρακόσα, αν και βρέθηκε αντιμέτωπος, έστω και σε μικρό βαθμό, με τον ρατσισμό ποτέ δεν άφησε να τον επηρεάσει. Ο 30χρονος τερματοφύλακας της ΑΕΚ μιλά ακόμη για τις ένδοξες στιγμές που έζησε στη Λάτσιο, τις δυσκολίες που κλήθηκε να ξεπεράσει στη Μπρέντφορντ καθώς και την «κιτρινόμαυρη» επιστροφή του στην Ελλάδα, ενώ ξεκαθαρίζει πως το όνομά του είναι Στρακόσα και όχι Στρακόσια όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν.

Επιπλέον, αποκαλύπτει ένα αντικείμενο που έχει σημαδέψει τη ζωή του, ενώ απαντά χωρίς φίλτρο ποιο είναι το αγαπημένο του σύνθημα στην ΑΕΚ, ποιο είναι το τελευταίο μήνυμα που αντάλλαξε με συμπαίκτη του, ποια συνήθεια διατήρησε στο εξωτερικό, πού ξόδεψε τα πρώτα του χρήματα ως επαγγελματίας παίκτης και ποια φωτογραφία έχει ως οθόνη κλειδώματος στο κινητό του.

Δείτε ολόκληρη την απολαυστική συνέντευξη του Θωμά Στρακόσα στο παρακάτω video:

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