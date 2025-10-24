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Ο Ανδρέας Τετέι παίζει μεγάλη μπάλα στο ΟΠΑΠ Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:08 - 24 Οκτ 2025

Ο Ανδρέας Τετέι παίζει μεγάλη μπάλα στο ΟΠΑΠ Game Time

Reporter.gr Newsroom
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Ο νεαρός άσος της Κηφισιάς αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού του και μιλάει για τον κοινό στόχο που έχει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε στο ΟΠΑΠ Game Time, o Ανδρέας Τετέι, η αποκάλυψη του εφετινού πρωταθλήματος της Super League.

Ο νεαρός άσος της Κηφισιάς μιλάει για την εντυπωσιακή πορεία του στο πρωτάθλημα, τις φιλοδοξίες του και σχολιάζει τo El Clasico Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα που διεξάγεται την Κυριακή στο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

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Αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο, αναφέρει σε ποια ευρωπαϊκή ομάδα έχει φανταστεί τον εαυτό του να αγωνίζεται και θυμάται τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει στο παρελθόν και τις σκέψεις που έκανε για να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Αναγνωρίζει τον Παύλο Παντελίδη ως έναν «συμπαίκτη» με τον οποίο μοιράζεται κοινά μονοπάτια επιτυχίας, από τα τοπικά πρωταθλήματα έως τη Super League, μιλάει για το κοινό στόχο που έχει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ξεκαθαρίζει ποιο είναι το πραγματικό του όνομα.

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Ο Αντρέας Τετέι, ένας από τους πιο ανερχόμενους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και μοιράζεται με το κοινό προσωπικά στοιχεία που κρύβει το κινητό του.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 13:12
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