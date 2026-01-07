ΟΠΑΠ: Με απαρτία ρεκόρ εγκρίθηκε η συνένωση με την Allwyn

Με απαρτία ρεκόρ στο 80% (αντιπροσωπεύοντας περίπου 30.000 μετόχους) και έγκριση όλων των κρίσιμων θεμάτων ολοκληρώθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ, η οποία έδωσε το «πράσινο φως» για τη διασυνοριακή μετατροπή και ενοποίηση που οδηγεί στη δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού σχήματος με την Allwyn.

Ενδιαφέρον είχε το ότι για να "κλειδώσει" κάποιος δυνατότητα πώλησης έπρεπε να ήταν εκεί με φυσική παρουσία. Μπορεί να το εξασκήσει σε ένα μήνα από τώρα αλλά η εκκαθάριση θα γίνει μάλλον μέσα στο πρώτο 6μηνο.

Τα τελικά και επίσημα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα γνωστοποιηθούν μέσω ανακοινώσεων της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, θα ανακοινωθούν και οι λεπτομέρειες για το δικαίωμα εξόδου των μετόχων, με τιμή 19,04 ευρώ ανά μετοχή.

Ο CEO του ΟΠΑΠ, Jan Karas, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα μετασχηματισμού για τις δύο εταιρείες. Τόνισε ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και παιγνίων, ενώ επισήμανε ότι η εταιρεία φιλοδοξεί να καταλάβει την πρώτη θέση στον κόσμο.

Επιπλέον, ο κ. Karas επανέλαβε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης, ενώ εξετάζεται και η πιθανή είσοδος σε δεύτερο διεθνές χρηματιστήριο, είτε στο Λονδίνο είτε στη Νέα Υόρκη.

Η έγκριση από τους μετόχους σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ΟΠΑΠ, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στο χώρο των λοταριών και των παιγνίων.