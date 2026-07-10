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Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:13 - 10 Ιουλ 2026

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ

Reporter.gr Newsroom
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Επικές ποδοσφαιρικές απαντήσεις, απολαυστικές γκάφες και ασταμάτητο γέλιο χάρισε η Μαρία Κωνσταντάκη σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά επεισόδια του Allwyn Game Time.

Η δημοφιλής ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι παρακολουθεί το Παγκόσμιο «χωρίς να το παρακολουθεί» και μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης. Η Νορβηγία πήρε τη «ψήφο» της στην αναμέτρηση με την Αγγλία λόγω των υπέροχων αναμνήσεων από το ταξίδι της στη χώρα των «Βίκινγκς» ενώ για το ζευγάρι Ισπανία - Βέλγιο άλλαξε αρκετές φορές γνώμη δημιουργώντας κωμικές στιγμές.

Επέλεξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο για ένα δείπνο με beauty tips ώστε να ανακαλύψει το μυστικό πίσω από το «τέλειο φρύδι» του και ξεχώρισε ως ιδανικό συμπρωταγωνιστή της σε κωμωδία τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Το επεισόδιο σημαδεύτηκε από τα συνεχόμενα σαρδάμ της Λίλας Κουντουριώτη στο επίθετο της καλεσμένης, αλλά και από τις ξεκαρδιστικές απαντήσεις της Μαρίας Κωνσταντάκη στο challenge ποδοσφαιρικών γνώσεων στο οποίο ίδια παραδέχθηκε με ειλικρίνεια ότι είναι «εκτός θέματος».

Δείτε όλο το επεισόδιο:

{https://youtu.be/kCtT06GNnHw}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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