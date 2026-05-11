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Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την Υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:12 - 11 Μάι 2026

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την Υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Reporter.gr Newsroom
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Σύμπραξη της Allwyn Hellas με κορυφαίους φορείς για προληπτικές αντικαρκινικές εξετάσεις, εθελοντική αιμοδοσία και προσέλκυση νέων δοτών μυελού των οστών

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας παραμένουν πιεστικές, από τα αποθέματα αίματος και τη δωρεά μυελού έως την έγκαιρη διάγνωση, η Allwyn Hellas επενδύει σε νέες πανελλαδικές δράσεις πρόληψης και εθελοντικής προσφοράς, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

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Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Συγκεκριμένα, η Allwyn υλοποιεί νέα προγράμματα προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων, εθελοντικής αιμοδοσίας και προσέλκυσης νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, στο πλαίσιο του Allwyn Care, της νέας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας για την Υγεία. Μέρος της αποτελεί και το σημαντικό έργο της πλήρους ανακαίνισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

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Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Οι δράσεις πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και εθελοντικής προσφοράς πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τους κορυφαίους οργανισμούς Bloode και Choose Life. Μάλιστα, οι τρεις φορείς συμφώνησαν σε στενή συνεργασία στον τομέα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης της Allwyn Hellas για την ανακοίνωση των νέων δράσεων.

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Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=vAIzVE9x8KA}

Μια νέα κουλτούρα συμμετοχής και προσφοράς για την Υγεία

Στον πυρήνα των νέων δράσεων του Allwyn Care βρίσκεται η διαμόρφωση μιας σταθερής κουλτούρας προσφοράς και εθελοντισμού, καθώς και η ενίσχυση της γνώσης και της συμμετοχής των πολιτών – ιδίως της νέας γενιάς – γύρω από δύο κρίσιμους τομείς: την αιμοδοσία, με δεδομένο ότι τα αποθέματα αίματος δεν επαρκούν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες, και τη δωρεά μυελού των οστών, όπου η έλλειψη δοτών έχει ως αποτέλεσμα 1 στους 3 ασθενείς να μη βρίσκει συμβατό μόσχευμα.

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Μάρη Ευγενίδου-Λόη, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του οργανισμού Choose Life

Η πρωτοβουλία της Allwyn έχει στόχο να συμβάλλει ενεργά στην άρση φόβων και εσφαλμένων αντιλήψεων, αναδεικνύοντας ότι τόσο η εγγραφή ως εθελοντής δότης μυελού των οστών —με ένα απλό δείγμα σάλιου— όσο και η ίδια η διαδικασία δωρεάς είναι ασφαλείς, απλές και μη επίπονες. Παράλληλα, ενισχύεται η κουλτούρα της τακτικής αιμοδοσίας, μέσα από μια σύγχρονη και εύκολα κατανοητή προσέγγιση.

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Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Επικεφαλής της Ιατρικής Επιτροπής του οργανισμού Choose Life

Στο ίδιο πλαίσιο, το Πρόγραμμα Προληπτικών Αντικαρκινικών Εξετάσεων εστιάζει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών καρκίνου, παρέχοντας δωρεάν εξετάσεις μέσω κινητής μονάδας υγείας σε περιοχές σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε οργανωμένες δομές υγείας είναι περιορισμένη. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ψηφιακή μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, έλεγχος PSA για τον καρκίνο του προστάτη, δερματοσκόπηση, καθώς και ενημερωτικές και συμβουλευτικές δράσεις από εξειδικευμένες ομάδες.

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Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι, Project Manager του οργανισμού Bloode
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